Avenida de Itaquaquecetuba fica alagada após chuva; veja alternativa no trânsito

Problema começou no final de semana e atingiu Avenida Vereador Almiro Dias de Oliveira. Prefeitura afirma que houve extravasamento do Rio Tietê. Forte chuva provoca alagamentos e lentidão no trânsito em Itaquaquecetuba

O trânsito da região central de Itaquaquecetuba está complicado nos últimos dias. No final de semana, um trecho da Avenida Vereador Almiro Dias de Oliveira, no bairro Nova Itaquá, ficou alagado por causa da chuva (assista acima).

Até que a situação amenize, o motorista que passar pelo local tem que adotar rotas alternativas. Antes de seguir por baixo do Rodoanel Mario Covas, a opção é seguir na Estrada do Mandi e, na próxima rotatória, pegar a Rodovia Alberto Hinoto.

Na manhã desta segunda-feira (13), uma equipe da TV Diário passava pela região quando flagrou motoristas se arriscando pela água. Quem tentou atravessar parou no meio do caminho e voltou. Uma ambulância que tentava pegar a via também foi pega de surpresa e precisou retornar.

“Estou indo para casa, estou vindo de um sítio ali, de uma chácara. [Moro] no Itaim, conheço aqui já, mas nunca peguei essa enchente aqui”, comentou um motorista. “Agora só jogando no GPS vai mais de 40 minutos [até em casa]”, lamentou outro que teve que mudar a rota.

Pedestre se arrisca em alagamento

Reprodução/TV Diário

Em alguns trechos, o volume de água na pista passava da altura das rodas do carro. No entanto, essa não é a primeira vez que o bairro fica desse jeito. O problema sempre volta nos períodos de chuva e os moradores acabam ilhados, sem conseguir sair de casa.

“Estou indo para casa, moro aqui perto do shopping. Estou vindo lá da estação, vindo do trabalho. Não tem outro jeito, não tem opção”, relatou um pedestre que teve que colocar os pés na água no caminho de volta.

Ambulância tentou passar pelo alagamento, mas desistiu

Reprodução/TV Diário

O que diz a Prefeitura

Por meio e nota, a Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que o local está alagado por conta do extravasamento do Rio Tietê. Disse ainda que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas, o que inclui a solicitação de auxílio por parte do Governo do Estado.

O município alerta que é importante que a população colabore não jogando lixo em rios e córregos, pois isto afeta diretamente os entupimentos e obstruções.

A administração municipal também foi questionada sobre a falta de sinalização do trecho, mas não respondeu. Apenas destacou que equipes da Secretaria de Transportes se deslocaram ao local e que os agentes estão empenhados para ajudar na fluidez do tráfego.

Outras regiões

Ainda em Itaquaquecetuba, moradores do Jardim Roseli também estão sofrendo com as condições do bairro. A telespectadora Caroline da Silva enviou fotos da Travessa Nova Aliança e diz que, por causa dos buracos, as vias ficam cheias de água. A Rua Vitória, no mesmo bairro, ficou cheia de água depois das chuvas deste domingo (12), como mostram as imagens enviadas pelo Dario da Conceição.

A Prefeitura informou que está prestando apoio às famílias vítimas das enchentes por meio de uma força-tarefa que conta com a participação de todas as secretarias. Os atendimentos ocorrem por meio de contatos que devem ser feitos pelo 153 ou 199. Em relação aos buracos, uma equipe da Secretaria de Serviços Urbanos será encaminhada ao local nos próximos dias, detalhou.

Já em Ferraz de Vasconcelos, a moradora Erika Honorato reclamou da Rua Aurélio de Campos. Ela relata que a casa onde vive começou a encher de água depois outro imóvel na mesma rua caiu e foi parar na galeria de água. O Diário TV pediu uma posição à Prefeitura, mas ainda não teve retorno.

Vito Califano