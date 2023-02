avenida-de-terra-em-bairro-de-araraquara-tem-descarte-de-lixo,-mato-alto-e-lama-em-dias-de-chuva

Quem vive no Jardim Diamante, diz que há anos pede providências na prefeitura e até agora não sabe quando a situação vai melhorar. Avenida de Araraquara no Jardim Diamante tem mato alto e lama em dias de chuva

Rua de terra, com mato alto, excesso de lixo e sem iluminação pública. Essa é a situação enfrentada pelos moradores no Jardim Diamante, em Araraquara (SP). Os problemas vão além da lama nos dias de chuva.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Quem vive no bairro, diz que há anos pede providências na prefeitura e até agora não sabe quando a situação vai melhorar.

A Rua Décio Bento Cassemiliano ainda é de terra. Com a chuva, inunda tudo, contou a dona de casa Zilda Aparecida Leandro, que convive com o problema há seis anos.

“Toda água que vem lá de cima cai na beira da mata. Tem dia que a gente não consegue entrar. Por causa da poça, tem que entrar no meio do mato para atravessar”, disse.

Avenida de terra em bairro de Araraquara tem mato alto e lama em dias de chuva

Marlon Tavoni/EPTV

A dona de casa contou que abriu vários protocolos na prefeitura. Um deles, feito em 2021, solicitava a limpeza do mato e da via pública.

Em outro protocolo os moradores reclamavam da iluminação pública porque alguns postes estão sem os braços de luz. O asfalto também foi lembrado. Todos os pedidos foram ignorados.

“Sou evangélica em uma igreja aqui em cima e não consigo congregar porque moro sozinha e tenho medo de sair de noite, não tem iluminação pública, não tem asfalto e o mato está enorme”, disse Zilda.

Situação de abandono

Trecho da Avenida Joaquim Meirelles Resende em Araraquara (SP)

Marlon Tavoni/EPTV

A Avenida Joaquim Meirelles Resende está registrada na prefeitura, mas quem anda pelo local se depara com um terreno baldio ou com uma rua que foi aberta de forma improvisada. Os postes de energia elétrica estão em meio ao matagal.

O vigilante Luiz Carlos do Nascimento disse que, quando faz algum pedido de comida por aplicativo, precisa ir a pé até a parte asfaltada para pegar.

Quando chove e vira aquela lama toda, fica difícil chegar de carro até a porta das casas. “Fiquei enfermo e necessitei de carro vir buscar em casa. Não entrava, tive que depender de outras pessoas para me conduzir até o asfalto para que pudessem me levar para o hospital”, disse.

Lixo e entulho descartados irregularmente no bairro de Araraquara

Marlon Tavoni/EPTV

O amontoado de lixo, entulho, sofá velho e outros materiais descartados irregularmente no local podem servir de criadouros para o mosquito

Lugar sujo parece atrair ainda mais sujeira. E aí vai virando aquele amontoado de lixo, entulho, sofá velho, criadouros para o mosquito Aedes aegypti, que causa a dengue, zika e chikungunya.

“A gente encontra ratos, aranhas grandes dentro de casa, escorpião, lacraia”, disse Zilda.

“As pessoas acham que podem jogar onde quer e não é dessa forma. A prefeitura pode mandar uma força-tarefa e limpar tudo em uma hora, beneficia todos nós”, completou Nascimento.

O que diz a prefeitura

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Araraquara informou que, para pavimentar a Avenida Loaquim Meirelles Resende, precisa antes implantar a rede de drenagem de água da chuva, mas não deu um prazo para isso. O projeto da rede ainda está em desenvolvimento.

Sobre a falta de iluminação pública, a previsão é solucionar em até 20 dias, com a instalação de braços nos postes da CPFL.

Em relação ao lixo, a prefeitura disse que, entre sexta-feira (24) e o início da semana que vem, vai roçar o mato e retirar o entulho.

Ruas esburacadas em Ibaté e Mococa

Morador de Ibaté reclama de buracos em ruas do Jardim Cruzado

Moradores de Ibaté enviaram à EPTV, afiliada da Rede Globo, imagens da Rua José Giro, no Jardim Cruzado, que está tomada pelos buracos.

Segundo o morador Fernando Braga, está difícil passar pela rua e com as chuvas a situação tem piorado muito.

Procurada, a prefeitura de Ibaté informou que a rua está no cronograma de recape que foi retomado no começo do ano na cidade, mas ainda não há data para o serviço ser executado por conta das chuvas.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Ufficio Stampa