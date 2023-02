Via no bairro da Ribeira será interditada a partir desta sexta-feira (24). A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU) montou operação especial de trânsito para os dias de desfile das escolas de samba de Natal, nesta sexta (24) e sábado (25), no bairro da Ribeira.

O bloqueio inicia na Avenida Duque de Caxias, entre as ruas Tavares de Lira e Olavo Bilac.

Avenida Duque de Caxias tem alteração no trânsito para desfile das escolas de samba de Natal

Alex Régis/Secom

A interdição vai das 17h desta sexta-feira até 3h do sábado (25). No sábado, começa às 19h e segue até 3h do domingo (26).

Confira a página especial do carnaval 2023 no RN

A orientação da STTU é que os motoristas que seguem para Zona Norte passem a trafegar pela rua Almino Afonso ou pela Avenida Floriano Peixoto. No sentido Zona Norte-Centro, a opção é utilizar a rua Hildebrando de Góis ou a própria Avenida Floriano Peixoto.

Um efetivo de 15 agentes de mobilidade com viaturas e motocicletas estará trabalhando na região.

Polo Ribeira – Escolas de Samba

Sexta-feira (24)

18h – Desfile das Tribos de Índios

19h – Desfile do Grupo de Acesso (Em Cima da Hora)

20h – Desfile do Grupo B (Confiança no Samba, Império do Vale, Grande Rio do Norte, Imperatriz Alecrinense e Asas de Ouro)

Sábado (25)

18h – Cortejo Tribo de Índios (Gaviões Amarelo, Apache, Mobrauno Mapabu, Tabajara e Tupi Guarani)

20h – Desfile do Grupo A (Batuque Ancestral, Acadêmicos do Morro, Malandros do Samba, Balanço do Morro e Águia Dourada)

Ufficio Stampa