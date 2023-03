Avenida Felizardo Moura, em Natal, tem tráfego alterado por operação ‘pare e siga’ neste domingo (12)

Fluxo será concentrado em apenas uma via da pista. Motivo é a realização de uma obra da Companhia Energética do RN (Cosern), que está dentro do projeto de requalificação. Foto de arquivo: Congestionamento na Avenida Felizardo Moura, em Natal, em 2022

Vinícius Marinho/Inter TV Cabugi

A Avenida Felizardo Moura, em Natal, terá o tráfego neste domingo (12) sendo organizado através da operação “pare e siga”. Essa operação funcionará das 8h às 16h.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal (STTU), o motivo é a realização de uma obra da Companhia Energética do RN (Cosern), que está dentro do projeto de requalificação da via (veja aqui como deve ficar o projeto).

Segundo a pasta, a operação vai funcionar da seguinte forma: o tráfego será realizado em pista única com duplo sentido, sendo liberado um sentido por vez.

A sinalização será realizada pelos agentes de mobilidade da STTU e a expectativa é que até o final do dia os técnicos da Cosern concluam os trabalhos de implantação da fiação dos novos postes de iluminação do corredor viário.

“A STTU pede aos condutores de veículos que reduzam a velocidade e respeitem as orientações de seu efetivo que estará na via sinalizando a direção e o tempo de fluxo dos veículos”, disse a pasta, em comunicado.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

pappa2200