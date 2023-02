Avenida Felizardo Moura será totalmente interditada nesta terça-feira (21)

Via será completamente interditada das 22h às 4h da quarta (22) para obra de ligação de rede de telecomunicações que necessita ser implantada na via. Congestionamento na Avenida Felizardo Moura, em Natal

A Avenida Felizardo Moura vai ser completamente interditada das 22h desta terça-feira (21) até 4h da manhã da Quarta-feira de Cinzas (22).

De acordo com Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU), o motivo da interdição total é o corte no asfalto para ligação de uma rede de telecomunicações que necessita ser implantada na via.

Por conta disso, durante a interdição, a equipe de agentes de mobilidade estará no local para garantir o acesso apenas dos veículos da empresa que executa a obra.

A recomendação da STTU é que durante a interdição temporária da Avenida Felizardo Moura, os motoristas utilizem a ponte Newton Navarro ou o acesso sul do Aeroporto de Natal.

