Avenida onde desfiles das escolas e blocos de Bauru serão realizados começa a receber estrutura; confira

Por causa da montagem da estrutura para o evento trechos da avenida e de ruas próximas devem ser interditados até sábado (18). Desfiles também ocorrem na segunda-feira (20). Avenida que receberá desfiles de carnaval começa a receber estrutura em Bauru

A Avenida Jorge Zaiden em Bauru (SP) foi interditada nesta quinta-feira (16). O local vai servir de palco para os desfiles de carnaval, que serão realizados no sábado (18) e na segunda-feira (20).

Segundo a Emdurb, o bloqueio ocorre para a montagem das estruturas dos desfiles. Nesta quinta, a interdição acontece no cruzamento da via com a Avenida Nações Unidas, no sentido Nações Unidas-Avenida Orlando Ranieri.

A partir das 8h de sábado, outros pontos nas redondezas da Avenida Jorge Zaiden também serão interditados. São eles:

Cruzamento da Avenida Jorge Zaiden com a Rua Otacílio Garms;

Rua Vítor Curvello de Ávila Santos, em frente ao portão 9 do Condomínio Flamboyants (acesso liberado somente para os moradores do condomínio);

Cruzamento da Rua Sebastião Pregnolato com a Rua Vítor Curvello de Ávila Santos;

Cruzamento da Rua Sebastião Pregnolato com a Avenida Orlando Ranieri;

Cruzamento da Avenida Orlando Ranieri com a Rua Sebastião Pregnolato (acesso liberado somente para os moradores do Residencial Nova Nação América e motoristas de aplicativo);

Na Rua João Casarin, no quarteirão 8, sentido Avenida Jorge Zaiden; e

Cruzamento da Rua Maria Casadei Giamolini com a Rua José Nicolino.

Ainda de acordo com a Emdurb, as interdições permanecerão até terça-feira (21), após a desmontagem das estruturas dos desfiles.

Desfiles em Bauru vão ocorrer na avenida Jorge Zaiden

Prefeitura de Bauru / Divulgação

Sambódromo permanece fechado

Análise da estabilidade do solo sendo realizada no Sambódromo de Bauru (SP)

Joabe Guaranha/Prefeitura de Bauru

O carnaval deste ano será realizado na Avenida Jorge Zaiden porque o Sambódromo da cidade permanece interditado desde 2019, quando uma cratera com seis metros de profundidade se abriu na pista lateral do espaço.

O buraco foi provocado por uma forte chuva que atingiu a cidade em março daquele ano. Por conta do risco de novos deslizamentos, o local foi interditado pela Defesa Civil.

A análise de estabilidade do solo no Sambódromo começou a ser realizada em dezembro do ano passado. Segundo a Prefeitura, a empresa vencedora da licitação para a sondagem, contratada por R$ 307 mil, tem até 150 dias para a execução do serviço e entrega do relatório. A análise contempla toda a área do sambódromo, incluindo a pista onde acontecem os desfiles, arquibancadas e camarotes.

Cratera que ‘engoliu’ poste e parte do camarote do Sambódromo de Bauru (SP) em 2019

TV TEM/Reprodução

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Mata