Avenida Pedro Romero, em Mogi das Cruzes, terá interdição parcial para obras a partir desta terça-feira

Trânsito será impactado das 9h às 16h e a orientação é de que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo local. A Avenida Pedro Romero, trecho da via Perimetral entre o bairro do Rodeio e o distrito de César de Sousa, em Mogi das Cruzes, ficará parcialmente interditada a partir desta terça-feira (7). De acordo com a Prefeitura, o motivo são as obras realizadas pela empresa que está construindo um empreendimento no local.

O trânsito será impactado das 9h às 16h. O horário para a realização dos trabalhos foi definido pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e tem o objetivo de evitar reflexos nos horários de pico do trânsito – no início da manhã e no final da tarde. Além disso, a interdição parcial não deve afetar a faixa reversível da Avenida Pedro Romero, que opera das 7h às 9h.

No local, será feita a implantação e a travessia de dutos de média tensão. A empresa que executará os trabalhos será responsável pela sinalização para alertar os motoristas sobre os serviços. A orientação é para que os condutores aumentem a atenção ao passar pelo trecho em obras e que deem preferência às avenidas Antônio de Almeida e Francisco Rodrigues Filho.

Mais informações sobre o trânsito em Mogi das Cruzes podem ser obtidas pelo telefone 0800 77 30 194.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Ufficio Stampa