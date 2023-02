Avenida Presidente Vargas tem interdição por conta de construção de túnel em Ribeirão Preto, SP

Bloqueio ocorre das 8h às 14h deste domingo (26) no trecho entre as ruas Eliseu Guilherme e João Penteado, mas pode não acontecer se chover. Veja rotas alternativas. Obra no túnel da Avenida Presidente Vargas em Ribeirão Preto

A Avenida Presidente Vargas tem interdição marcada para este domingo (26) por conta das obras para construção de um túnel que liga a via à Avenida Independência em Ribeirão Preto (SP).

De acordo com a Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp), o bloquei ocorre das 8h às 14h entre as ruas Eliseu Guilherme e João Penteado, mas pode ser adiado caso chova forte.

Ainda segundo a Transerp, o acesso à pista bairro-Centro da Presidente Vargas a partir do cruzamento com a Rua Altino Arantes estará liberado apenas para moradores e comerciantes.

A orientação para que vai para a região Central pela Presidente Vargas é virar à direita na Rua Altino Arantes, à esquerda na Avenida Nove de Julho e seguir o destino.

Já que está na Rua Altino Arantes e vai para o Boulevard, a Transerp informa que a orientação é virar à esquerda na Rua Eliseu Guilherme.

Agentes civis de trânsito estarão no local interditado para orientar motoristas e pedestres.

