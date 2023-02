Avenida Rodrigues Alves em Bauru volta a ser interditada para obras de recuperação do asfalto

Emdurb informou alterações em linhas do transporte coletivo que passam pela via. Avenida Rodrigues Alves tem interdições para obras de recape em Bauru

A Avenida Rodrigues Alves, uma das mais movimentadas de Bauru (SP), voltou a ser interditada para obras de recuperação nesta quinta-feira (16).

De acordo com a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb), os quarteirões 2 e 3 da via estão interditados no lado par. O cruzamento das ruas Monsenhor Claro e Bandeirantes também está fechado.

Há compartilhamento da pista do lado ímpar, no sentido Centro-bairro, para que o trânsito possa fluir.

Segundo a empresa, as linhas do transporte coletivo que têm ponto inicial na Praça Machado de Mello seguirão pelas ruas Alfredo Ruíz, Cussy Júnior, Azarias Leite, retornando para a Avenida Rodrigues Alves.

As demais linhas que têm itinerário no sentido Centro-bairro seguirão o compartilhamento da pista conforme definido.

Os serviços de recape haviam sido suspensos em novembro do ano passado. Na época, as obras foram realizadas nos quarteirões 12 e 13 da avenida.

Mata