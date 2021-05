avermedia-annuncia-live-streamer-nexus-e-mic-330,-un-mixer-audio-ed-un-microfono-pensati-per-gli-streamer-e-content-creator

AverMedia ha presentato Live Streamer Nexus e Live Streamer Mic 330, due nuovi prodotti pensati per gli streamer, ampliando la sua gamma di prodotti ad essi dedicati.

Il Live Streamer Nexus è un dispositivo che unisce le funzionalità di Mixer Audio a quelle di piattaforma di controllo per lo streaming, integrando un display touch da 5″ su cui possono essere mostrati vari widget (come ad esempio le statistiche dello streaming), 4 pulsanti fisici e 6 regolatori per i livelli delle tracce audio. Dal punto di vista sonoro il Nexus di AverMedia permette di gestire 3 ingressi fisici (linea 3,5mm, XLR ed ottico) e 3 ingressi virtuali provenienti dal PC, permettendo inoltre di gestire due Mix di uscita differenti, uno dedicato agli spettatori dello stream ed uno dedicato allo streamer, permettendo dunque a quest’ultimo di non dover avere in cuffia gli stessi livelli sonori inviati in streaming. Dovrebbe arrivare anche in Europa nel corso dei prossimi mesi, al momento negli USA sarà commercializzato con un prezzo consigliato di 349$

Il Live Streamer Mic 330 invece è un microfono XLR dinamico, che promette di semplificare la vita degli streamer grazie al filtro anti-pop integrato ed alla configurazione del pattern di cattura della capsula microfonica, pensato per ridurre al minimo i disturbi ambientali e migliorare la voce in ingresso. Anche il Mic330 arriverà in Europa nel corso dei prossimi mesi, il prezzo consigliato sul mercato americano è di 99$