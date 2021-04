Avete mai visto Diletta Leotta prima della chirurgia estetica? | E’ irriconoscibile!

Diletta Leotta è una conduttrice molto seguita e apprezzata che ultimamente lavora per il canale a pagamento Dazn. Ma avete mai visto una foto agli esordi? Avete notato com’è cambiata negli anni? Non sembra nemmeno lei.

Diletta Leotta è una stupenda presentatrice sportiva ammirata e stimata, ormai volto molto noto della tv sui campi da calcio. Adesso è su Dazn, canale a pagamento sempre su Sky, ma quest’anno è stata anche nel cast del reality di Amazon prime video Celebrity Hunted: caccia all’uomo.

La giornalista non è famosa solo per la sua bravura, ma è al centro del gossip anche per le sue questioni amorose, ultima delle quali il matrimonio in sospeso con Can Yaman che proprio per volere della sensuale inviata sarebbe stato rimandato. Su Instagram, che lei aggiorna con costanza, ultimamente è comparsa una storia in cui sfoggiava un anello di diamante che prima non c’era. Sarà l’anello di fidanzamento dell’attore turco? Nessuno può dirlo con certezza se non i diretti interessati.

Su di lei però rimane in sospeso una domanda sui suoi presunti ritocchini estetici dal momento che le foto del passato testimoniano una differenza enorme col presente.

Naturale al 100% o ha ceduto ai ritocchini?

L’anno scorso è stata al centro di diverse polemiche per un suo monologo al Festival di Sanremo sulla bellezza “che capita”. Lei infatti, nonostante quanto sostengano i telespettatori ha sempre negato di essersi rifatta e che gli eventuali miglioramenti sono dovuti solo a un buon trucco. I più però ritengono che suo fratello chirurgo plastico Mirko Manola la operi in segreto.

Lui ha smentito tutto categoricamente più volte a diverse testate. A Gente aveva detto che al massimo aveva incontrato sua sorella in studio una volta e che preferivano vedersi altrove. Mentre la famiglia fa cerchio intorno a lei le voci sui suoi aggiustamenti estetici non vengono mai messe a tacere completamente. Ma come mai? Quali prove ci sono dell’intervento di una mano esterna?

Com’era Diletta Leotta prima del successo

Sul web infatti circolano sue foto prima del successo, una in particolare risalente a 15 anni fa quando la Leotta era solo una ragazzina alle prese con i primi concorsi di bellezza ed era molto diversa da oggi, quasi irriconoscibile. Aveva i boccoli biondi, il naso piuttosto pronunciato, anche le labbra, gli zigomi e il decolletè erano differenti.

Certo, qualcuno potrebbe dire che si tratta di normali cambiamenti dovuti all’età, ma ci sono mutamenti molto evidenti. Alcuni infine ritengono che si sia fatta una mastoplastica additiva, una rinoplastica e un po’ di filler labbra. A ogni modo, ritocchini o meno Diletta Leotta rimane una splendida donna, dotata di un magnifico sorriso e forme da far perdere la testa.

