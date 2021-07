Avete mai visto dove vivono Spinazzola e sua moglie Miriam? La casa, i dettagli e le curiosità

Avete mai visto la casa in cui vivono Spinazzola e sua moglie Miriam? E’ bellissima, con ampi particolari.

Avete mai visto la casa di Leonardo Spinazzola e sua moglie MIriam? (fonte instagram)

Leonardo Spinazzola, dopo l’infortunio che l’ha colpito durante la partita Belgio-Italia, è stato costretto a fermarsi, per potersi sottoporre ad un’operazione. Proprio questa sera, ci sarà la semifinale degli Europei 2020, e chiaramente, si comprende che, l’amatissimo e bravissimo calciatore, non potrà essere presente.

Della sua carriera professionale conosciamo praticamente tutto, dato che, con le sue imprese in campo ci ha letteralmente conquistato, ma cosa sappiamo, invece, di lui? Il calciatore è sposato con Miriam Sette e insieme hanno avuto due figli, Mattia e Sofia. Ma dove vivono Leonardo e Miriam? Avete mai visto la loro casa?

Spinazzola e sua moglie Miriam, avete mai visto la casa in cui vivono?

Come ormai sappiamo, Leonardo Spinazzola non sarà presente alla partita di questa sera, martedì 6 luglio, che vedrà scendere in campo Italia-Spagna, per le semifinali degli Europei 2020. Questo, perchè durante la partita Itala-Belgio, il calciatore ha subito un infortunio, ed è stato costretto a subire un’operazione.

Conosciamo praticamente tutto di lui, ma sapete, per caso, dove vive, insieme alla sua bellissima famiglia? Avete mai visto la sua casa? Osservate i vari scatti, sembrerebbe essere proprio questa la loro dimora. Possiamo fin da subito osservare il colore delle pareti di un bianco luminoso, il tutto ricoperto in una medesima atmosfera. E’ presente un divano, dello stesso colore, con ampie finestre sullo sfondo. I dettagli sono molto belli, infatti, sono ben evidenti dei quadri alle pareti.

E ancora, sono ben evidenti le ampie vetrate, con uno spazio molto grande. Sembrerebbe, osservando le foto, che il colore predominante sia proprio il bianco.

Alcuni particolari sono molto carini, con dettagli che non passano inosservati, e che rendono l’atmosfera ancora più luminosa.