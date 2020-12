Daria Bignardi è conosciuta dal pubblico per il suo ruolo televisivo da sempre impegnato in qualità di giornalista. E suo figlio, di soli 23 anni, ha già una carriera per cui andare fieri.

Daria Bignardi è uno dei volti femminili più noti della televisione italiana, per la sua lunga carriera in qualità di giornalista e conduttrice di programmi di spessore culturale e impegnati. Da sempre appassionata del suo lavoro, ha alle spalle una carriera invidiabile cominciata nei lontani anni ’80 e proseguita prima in Rai affiancando Gad Lerner, per passare poi a Mediaset e diventare la presentatrice di famosissimi reality show e talk show come il “Grande Fratello” e “Tempi Moderni“.

E’ stata direttrice della rivista “Donna” nonché di Rai 3 tra il 2016 e il 2017. Ha anche esordito come scrittrice di romanzi, edita da Mondadori. Questi sono solo alcuni dei ruoli ricoperti dalla giornalista, che abbiamo trovato anche in radio e al teatro. Oggi Daria Bignardi è anche riconosciuta come la mamma di un giovane ragazzo che si sta dando da fare in politica e sta facendo parlare di sé.

Chi è il figlio di Daria Bignardi?

Ancora ventenne e studente universitario, Ludovico Manzoni, è il figlio della giornalista e del primo marito Nicola Manzoni. Impegnato con gli studi nella facoltà di economia, ha anche una passione, quella della politica con cui sta edificando una vera e propria carriera. Ha solo 23 anni, ma ricopre la carica di consigliere municipale a Milano ed è coordinatore cittadino dei Giovani Democratici.

LEGGI ANCHE >>> Richard Gere, chi è il bellissimo figlio 20enne: è la sua fotocopia

In aggiunta ha un ruolo importante nella Social Changes, ossia una società dedita a riunire tutti gli attivisti sparsi nel mondo. Non dà troppa rilevanza alla popolarità sui social networks, che non segue molto, ma ha già un profilo sociale e politico molto impegnato come la madre.

The post Avete mai visto il figlio di Daria Bignardi? Ha 23 anni ed è un politico [FOTO] appeared first on Solonotizie24.