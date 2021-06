Avete mai visto il fratello di Awed? La somiglianza è davvero incredibile!

Awed, avete mai visto il fratello Daniele? Sui social spunta la foto insieme, e la somiglianza fra i due è incredibile.

Pochi erano a conoscenza, sapete che Awed ha anche un fratello? Non ci credereste, ma la somiglianza è incredibile (fonte screenshot mediaset play)

L’Isola dei famosi terminerà proprio questa sera, lunedì 7 giugno, con la puntata Finale che decreterà il vincitore di questa edizione. La permanenza in Honduras è stata molto difficile per i naufraghi che hanno sofferto tanto la fame. I concorrenti hanno dovuto affrontare per guadagnarsi il posto da leader prove molto pesanti, e ovviamente non è mancato il cibo come ricompensa. Tra i finalisti di questa edizione c’è Awed che, in queste settimane ci ha fatto tanto divertire con la sua simpatia.

E proprio fra poche ore, il naufrago, potrebbe ricevere una sorpresa molto particolare. A quanto pare, in Honduras potrebbe essere arrivato anche il fratello di Simone, ma al momento non si ha certezza, infatti, potrebbe anche arrivare in studio, e non essere lì presente. Ma, a questo punto vi chiediamo, avete mai visto Daniele, il fratello di Awed? La somiglianza è incredibile!

Avete mai visto il fratello di Awed? Sui social spunta la foto insieme: incredibile!

E’ noto, questa sera, sarà decretato il vincitore de L’Isola dei famosi, e per la prima volta nella storia del reality, la proclamazione avverrà direttamente in Honduras. Infatti, sono già in atto i preparativi, per rendere la serata super scoppiettante, con tanti colpi di scena e sorprese.

Come sappiamo, Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione, fidanzate dei due naufraghi, Ignazio Moser e Andrea Cerioli, sono sbarcate in Honduras, e dai diversi rumors, sembrerebbe che anche Awed potrebbe ricevere proprio lì una grandiosa sorpresa. A quanto pare, potrebbe essere presente proprio suo fratello Daniele. Ovviamente non si ha certezza, lo scopriremo solo questa sera. Ma vi chiediamo, proprio a tal proposito, avete mai visto il fratello del naufrago? Osservate in basso, la somiglianza è davvero incredibile! La foto che vi abbiamo mostrato è del 2016, ed è stata pubblicata dal concorrente sul suo profilo instagram.

Ovviamente, a parte il colore degli occhi, i due fratelli, hanno molti tratti del viso in comune, non trovate?