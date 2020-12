avete-mai-visto-la-casa-di-alba-parietti?-ecco-la-lussuosa-villa-[foto]

L’attenzione mediatica oggi si concentra su Alba Parietti e la casa dove abita da sempre. Grazie ai social è stato possibile conoscere qualcosa in più dell’abitazione della showgirl, la cui parola chiave sembra essere la seguente: luce. Dunque, scopriamo insieme i dettagli della casa di Alba Parietti.

Alba Parietti nel corso della sua carriera ha avuto modo di far entrare molto spesso le telecamere in casa sua per vari collegamenti televisivi, mostrando appunto parte della sua abitazione, il cui arredamento è in perfetto stile classico e non solo…

La Parietti ha sempre ammesso di avere anche una passione particolare per la luce, motivo per cui nella sua abitazione è possibile scorgere anche molti specchi.

Alba Parietti: avete mai visto la sua casa?

In occasioni di varie interviste Alba Parietti ha raccontato di non essere da sola in casa, ma di condividere l’abitazione con i suoi amici a quattro zampe, anche se in queste settimane sembrerebbe che abbia ospitato anche il gatto del figlio Francesco Oppini che nel corso degli ultimi due mesi è stato uno dei concorrenti della Grande Fratello Vip.

La casa di Alba Parietti fin da subito ha colpito anche i fan della showgirl in quanto rispecchia in modo eccellente la personalità della conduttrice, e quindi il mix perfetto di eleganza, stile classico e punti luce per illuminare appunto l’abitazione. Il colore predominante, come possiamo notare osservando le foto, è il rosso che si trova nelle pareti e anche in altri pezzi di arredamento in casa.

Il dettaglio importante…

Osservando le varie foto che sono presenti sui social e che mostrano appunto diversi parti della casa di Alba Parietti, come il giardinetto caratterizzato da alcuni tratti moderni come il muretto dove sono poggiati vari cuscini per accogliere i vari ospiti e trascorrere il tempo all’aperto.

Un altro dettaglio che non sfugge di certo riguarda la camera da letto, nel mobile davanti appunto il letto di Alba Parietti è possibile vedere come qui siano poggiati tantissimi libri e non solo. Alla sinistra della foto mostrata sopra, inoltre, è possibile anche notare un tavolo dove sono appoggiati vari accessori che spesso vediamo anche indosso alla Parietti.

