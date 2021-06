Avete mai visto la casa in Sardegna di Silvio Berlusconi? Il suo valore è davvero inimmaginabile. Vi sveliamo qualche curiosità su Villa Certosa!

La casa in Sardegna di Silvio Berlusconi è davvero sconvolgente: avete mai visto Villa Certosa? Vi sveliamo i dettagli e le curiosità sulla residenza extra lusso a Porto Rotondo

Silvio Berlusconi è uno dei nomi più famosi in Italia e non solo. Conosciuto anche come ‘Il Cavaliere’, il politico ed imprenditore italiano è il leader di Forza Italia. Chi ha sentito il suo nome, saprà anche della sua mega villa in Sardegna. Villa Certosa è il suo nome ed è piuttosto conosciuta. Si trova a Porto Rotondo, una frazione di Olbia, ed è grande 4500 metri quadri. L’ha acquistata sul finire degli anni ’70: con gli anni è stata ristrutturata ed ampliata ed è diventata un vero sogno per tutti. Tra lusso e curiosità, vi parliamo di Villa Certosa!

Avete mai visto la casa di Silvio Berlusconi in Sardegna? Il suo valore è altissimo, le cifre

Villa Certosa è una delle residenza di Silvio Berlusconi. Si trova a Porto Rotondo, in Sardegna, ed è un’oasi paradisiaca che ha sempre fatto gola a tutti. E’ circondata da un parco di oltre 580 mila metri quadrati, la villa è grande invece 4500 mq, si legge su Wikipedia.

Una piscina, un centro benessere ed un pergolato regalano alla villa un tocco di lusso e relax. Ma non solo. Dal sito galluraoggi scopriamo che l’ex Presidente del Consiglio vanta un terrazzo con vista sul mare, un’area fitness e tanto altro intrattenimento, zone comfort o svago. Ovviamente, è impossibile avvicinarsi alla villa: ci sono diversi curiosi che si sono avvicinati, dall’alto, con un drone.

Su Wikipedia leggiamo l’ipotetico valore della mega residenza sarda di Silvio Berlusconi. Nel 2012 si diffuse la notizia della messa in vendita, poi smentita. Il valore di Villa Certosa aggirerebbe tra i 450 e 470 milioni di euro. Cifre che fanno davvero girare la testa.