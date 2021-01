Avete mai visto la figlia di Giampiero Galeazzi? Bellissima – FOTO

Non sapete ancora nulla sulla figlia del telecronista sportivo Giampiero Galeazzi? Ecco chi è e cosa fa la bellissima ragazza.

La figlia del giornalista e telecronista sportiva, Giampiero Galeazzi, è nata a Roma il 14 marzo 1978. Ad oggi, Susanna Galeazzi, è una giornalista professionista dal 2006 e lavora attualmente nella redazione del TG5, particolarmente nei servizi di apertura. Nonostante abbia palesemente seguito le orme del padre, Susanna ha però costruito la sua professione grazie innanzitutto alle proprie capacità. Dalle prime collaborazioni agli albori con l’Espresso fino alle redazioni di Sky e Verissimo, da sempre aspira ad essere una giornalista a 360°.

Susanna Galeazzi: alcune curiosità, bellezza e molta professionalità

“Ho sempre amato scrivere. Ed è sicuramente la migliore promessa per iniziare a fare il giornalista“, in una sua recente intervista aveva confessato così la sua passione innata per la scrittura e spiegando al contempo il perché della scelta intrapresa. Inoltre fu proprio Susanna a raccontare il suo punto di vista su un’ipotetica collaborazione lavorativa con il padre. Affermando in tal modo come, nonostante l’affetto e l’immensa stima che nutre nei suoi confronti, preferisca però maturare il più possibile dal punto di visto professionale prima di affiancarlo in qualsivoglia impresa.

Fin da adolescente, avendo conseguito la maturità classica, Susanna ha fin da subito provato un fortissimo interesse per la comunicazione, per il confronto, possedendo in sé una spiccata curiosità. Questo istinto ad andare oltre non fa che apportare i suoi frutti nel tempo, facendo di lei oltre che una donna indubbiamente bellissima anche piena di sorprese.