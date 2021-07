Avete mai visto la figlia di Nicole Kidman e Tom Cruise? Eccola oggi a 29 anni, si chiama Isabella, “Bella”.

Avete mai visto la figlia di Nicole Kidman e Tom Cruise? Eccola oggi a 29 anni, si chiama Isabella, “Bella”. (Fonte Getty Images)

Per anni hanno formato una delle coppie più belle di Hollywood. Si parliamo di Nicole Kidman e Tom Cruise, le due star del cinema che sconvolsero tutti con l’annuncio della separazione, nei primi mesi del 2001. Ancora oggi, i riflettori su di loro non si sono spenti, ma è anche un’altra componente della famiglia ad attirare l’attenzione dei pubblico.

Poco presente sui social, la riservatissima figlia di Nicole Kidman e Tom Cruise, qualche giorno fa, ha postato alcuni video in cui si mostra su Instagram. È successo in occasione della partita degli Europei dell’Inghilterra, la nazionale del suo cuore. Avete mai visto la giovane Isabella, abbreviato in “Bella”? Ecco le foto.

Si chiama Isabella ed è la figlia di Nicole Kidman e Tom Cruise: l’avete mai vista?

Bella Kidman Cruise è la prima figlia della coppia di star del cinema. Insieme al fratello Connor, la ragazza è stata adottata da Nicole Kidman e Tom Cruise a tempi del loro matrimonio. Classe 1992, Bella ha oggi 29 anni, è una designer di gioielli ed è sposata con Max Parker, che ha sposato nel 2015: secondo un’indiscrezione, i genitori non erano presenti al suo matrimonio. Dopo la separazione, Bella ha deciso di vivere col suo papà, ma oggi vive a Londra con il marito.

Nonostante la fama della sua famiglia, Bella è poco attiva sui social e poco amante dei riflettori e del mondo dello spettacolo. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, ci sono tantissime sue opere, ma pochi scatti che la ritraggono. Eccone alcuni:

(Fonte Instagram)

Come il papà, sia Bella che il fratello Connor sono membri di Scientology, la chiesa fondata da L. Ron Hubbard. E voi, avevate mai visto la figlia della coppia? Tenete d’occhio il suo canale Instagram per scoprire se commenterà anche la finalissima di Euro 2020.