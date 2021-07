Avete presente Lupin di Harry Potter? Adesso farete un balzo indietro: guardate com’è oggi, incredibile!

Avete presente il personaggio di Lupin in Harry Potter? Non ci crederete, osservate qui!

E’ stato Lupin in Harry Potter: com’è oggi (fonte youtube)

In questi anni, abbiamo avuto modo di vedere l’avvincente saga di Harry Potter, una serie di romanzi fantasy scritta da Rowling, e incentrata sulle avventure del giovane mago Harry Potter, affiancato in questo viaggio nel mondo della magia, da Ron Weasley e da Hermione Granger.

Il protagonista, Harry Potter, si ritrova a dover affrontare qualcosa di oscuro, un potente mago, Lord Voldemort, che vuole ucciderlo. Ovviamente, sono stati davvero tantissimi i personaggi che hanno fatto parte della serie: ricordate il professor Lupin? Ve l’abbiamo mostrato in alto: è arrivato inizialmente ad Hogwarts, nascondendo un grosso segreto, e diventa pian piano per Harry un appoggio sicuro. Ebbene, l’attore che ha vestito i panni di Lupin è David Thewlis: sapete com’è oggi, a distanza di 10 anni?

E’ stato Lupin in Harry Potter: com’è oggi l’attore, incredibile!

La saga di Harry Potter ha ottenuto un clamoroso successo, è stata vista da grandi e piccini, appassionando davvero tutti. Ancora oggi, a distanza dall’ultimo capitolo, Harry Potter E i Doni della morte-Parte 2, uscito esattamente nel 2011, non possiamo fare a meno di guardare la serie.

Ad affiancare i tre protagonisti assoluti, Harry, Hermione e Ron, ci sono stati tantissimi altri personaggi, come il professor Lupin: lo ricordate? Sono trascorsi ben dieci anni, come sarà cambiato l’attore David Thewlis? Non ci credereste davvero, osservate in basso!

E allora, cosa ne pensate? Sembrerebbe che qualche cambiamento ci sia stato, ma non in modo davvero evidente, non trovate? Oggi, l’attore ha 58 anni. Thwelis, dopo la fine della famosa saga ambientata ad Hogwarts, ha continuato a recitare e prendere parte a numerosi altri film; il successo non è mai mancato.