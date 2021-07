avete-riconosciuto-l’attrice-da-giovane-in-foto?-non-vi-potete-sbagliare!

Ritrovato uno scatto di un’attrice italiana: il tempo non le ha portato via la bellezza.

Fonte immagine Instagram

Per alcune persone l’età è una vera nemica, per altre invece il tempo sembrerebbe non passare mai. A far parte di questa seconda, e fortunata, categoria è una famosissima attrice italiana che ha ancora la stessa spontaneità e bellezza che aveva da ragazza.

Non c’è una data specifica della foto che la ritrae, perciò non si può risalire all’età anagrafica che la giovane donna aveva all’epoca. L’unica cosa che di per certo si può affermare in questo caso è il suo fascino, indiscutibile. Nella foto la donna viene ritratta in una posizione abbastanza naturale, il suo volto è rilassato tant’è che la protagonista dello scatto porge una mano sulla guancia quasi a sostenersi il volto.

La folta chioma rossa dovrebbe essere già un indizio fin troppo chiaro per riconoscerla. Anche il suo sguardo è rimasto immutato nel tempo, sempre così attento e allo stesso tempo tenero.

Ecco chi è la famosa attrice italiana della foto

La protagonista della foto è Valeria Fabrizi, un’attrice italiana del piccolo e grande schermo. La Fabrizi vanta infatti di innumerevoli presenze in serie televisive made in Italy e in diverse pellicole cinematografiche. Lo scatto è stato pubblicato tempo fa dalla stessa Valeria che ricorda ancora il giorno in cui è stata scattata scrivendo “Ero felice, mi feci scattare una foto”.

Fonte immagine Instagram

L’attrice è stata di recente operata agli occhi per una cataratta e ha deciso di condividere la notizia con i suoi follower su Instagram. Nonostante il tempo passato Valeria Fabrizi riscuote ancora un certo apprezzamento sia per la sua bellezza ma ancor di più per la sua classe ed eleganza che è stato un elemento costante in tutta la sua vita.

L’infanzia della Fabrizi non è stata delle migliori, diventando da piccolissima orfana di guerra. Era amica d’infanzia di Walter Chiari e iniziò a lavorare nel mondo dello spettacolo grazie ai fotoromanzi. Arrivò al cinema qualche anno dopo, nel 1954, e nel corso di un ventennio recitò in cinquanta film.

Nel 1957 ha partecipato al concorso di Miss Universo nel 1957, dove si classificò quarta. Negli stessi anni Valeria Fabrizi lavorò anche per diverse riviste teatrali, in cui fece risaltare anche il suo talento canoro.