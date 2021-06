aveva-“la-malattia-delle-donne”-a-temptation-island,-oronzo-oggi-aspetta-un-figlio-da-valentina

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola aspettano il primo figlio a tre anni dalla partecipazione da Temptation Island. Come coppia televisiva si distinsero per un percorso piuttosto burrascoso, durante il quale il ragazzo non brillò in quanto fedeltà. “Ha la malattia delle donne” diceva Valentina a ogni falò e da lì nacque anche una canzone tormentone che accompagnò tutta la loro storia dentro e fuori il reality dei sentimenti di Canale 5.

Le foto dell’annuncio su Instagram

Valentina De Blasi oggi è incinta: “Le emozioni più belle sono quelle che non riesci a spiegare”, ha scritto il futuro papà su Instagram a corredo di una dolce foto in cui c’è la futura mamma sorridente e un’ecografia che spunta dalla mano del papà emozionato. Tantissimi gli auguri e le congratulazioni scaturite dal post, anche da ex partecipanti di Temptation Island e Uomini e Donne. Valentina a sua volta ha caricato lo stesso scatto su IG, scrivendo:

Che rumore fa la felicità? Oggi finalmente possiamo dare con certezza la vera risposta a questa domanda. Ascoltare il battito del suo cuore per la prima volta è stata un’emozione indescrivibile (non ho mai sentito niente di più bello). Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati. Non vediamo l’ora di viverci pienamente questo nostro nuovo amore. Un amore e un legame che non avrà mai fine.

Cosa accadde dopo Temptation Island

La vita sentimentale di Oronzo e Valentina dopo Temptation Island riprese subito senza scossoni. A un mese dal programma infatti la coppia già parlava di matrimonio, al netto delle focose inclinazioni di lui per altre ragazze nel villaggio dei single, e spuntò addirittura un anello di fidanzamento. “Senza Valentina mi sono sentito perso” dichiarò il ragazzo sofferente al ricordo del suo percorso televisivo, intenzionato, come poi accadde, a fare un mea culpa che lo riabilitasse agli occhi della fidanzata. A quanto pare, ha funzionato.