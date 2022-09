Aveva predetto l’esatta morte di Elisabetta II, Ora la nuova profezia: “Ecco quando morirà Carlo e cosa avverrà dopo”

L’uomo che aveva predetto la data della morte della regina Elisabetta adesso ha dato una sentenza di morte anche per re Carlo. La sovrana d’Inghilterra è deceduta lo scorso 8 settembre, rappresentando la fine di un’epoca. Si può dire che la donna abbia regnato tra due secoli in uno dei periodi più felici per l’Europa. Dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi, infatti, abbiamo vissuto un periodo di grande prosperità. La donna è morta proprio adesso che le cose cominciano a peggiorare per tutti noi: dopo la pandemia di Covid-19 che ci ha messi in ginocchio, infatti, stiamo affrontando le conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina.

La regina Elisabetta sarà sempre legata a momenti felici, con i suoi completi color pastello, i suoi amati cappelli e la sua famiglia che ci ha allietati con tanti diversi scandali. In molti non erano pronti alla sua morte, nonostante l’età avanzasse e la vecchiaia si facesse sentire, come era evidente nelle sue sempre più rade apparizioni pubbliche. Ma un uomo sembrava aver previsto la data del suo decesso: stiamo parlando di un certo Logan Smith, il cui tweet ha fatto il giro del mondo in poco tempo. Lo scorso 7 giugno infatti lui aveva previsto proprio la data in cui i sudditi d’Inghilterra avrebbero perso la loro amata regina.

L’account twitter di Logan Smith è stato immediatamente preso di assalto. Solo successivamente si è capito che l’uomo avrebbe potuto con molta tranquillità manomettere il tweet sulla morte della regina Elisabetta in un secondo momento. E’ sempre possibile, infatti, modificare quello che si è scritto sui social network anche dopo mesi di distanza. Insomma, quel che è certo è che non stiamo parlando di un moderno Nostradamus. Ma dopo la rilevanza mediatica ricevuta l’inglese ha pensato bene di lanciare un pronostico anche riguardo la durata del regno di re Carlo.

Il primogenito della regina Elisabetta è sicuramente tra i principi più anziani che hanno ottenuto la corona. La sua immagine è sempre passata in secondo piano: prima rispetto a quella di sua madre, poi rispetto a quella della sua ex moglie Diana, infine rispetto a quella di suo figlio William. Gli occhi non si sono mai veramente puntati su di lui, nonostante le sue spiccate idee riguardo politica, architettura e molto altro. Oggi finalmente re Carlo ha la possibilità di dire la sua agli occhi del mondo e soprattutto del suo amatissimo regno. Ma la vecchiaia è sopraggiunta anche per lui, perché ha 73 anni.

La regina Elisabetta ha regnato per 70 anni e non ha mai neanche immaginato di abdicare in favore del figlio. La sua vita è stata interamente dedicata e consacrata al suo reame, ed è sul trono che doveva terminare. Questo ha fatto sì che il principe Carlo diventasse re a 73 anni. E secondo Logan Smith il regnante non sarà longevo come sua madre. L’uomo ha predetto che il regno di re Carlo durerà solamente quattro anni: “Il re Carlo morirà il 28 marzo 2026, quando avrà 78 anni”. Una vera sentenza di morte per il nuovo regnante, che riceverà l’incoronazione nel 2023.

Aveva predetto l’esatta morte di Elisabetta II, Ora la nuova profezia: “Ecco quando morirà Carlo e cosa avverrà dopo” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.