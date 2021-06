“Avevo paura”, l’annuncio di Carolina Marconi preoccupa: sarà dura

Chiunque sarebbe spaventato nello scoprire qualcosa di terribile, come capitato a Carolina Marconi. La quale racconta tutto: “Io lotto”.

Non sa cosa l’aspetta, ma sa che ce la metterà tutta, Carolina Marconi. A diversi giorni da un lungo intervento chirurgico per rimuovere un tumore al seno, la bellissima ex concorrente del Grande Fratello originaria del Venezuela per parte di madre ha rivelato in un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram quali sono le sensazioni che la attanagliano.

Carolina Marconi Foto da Instagram

Ora la attende la chemioterapia, che entrerà a far parte della sua vita per diverso tempo. Lei si mostra con il suo solito, bel sorriso, e non nasconde di avere paura.

Ma al tempo stesso Carolina Marconi è anche decisa ad affrontare questa battaglia. Lei scrive che il 3 giungo le è stato applicato in vena il picc-port, ovvero una cannula lunga 41 cm che dovrà tenere presumibilmente almeno per tutto il 2021.

Lei è spaventata ma determinata

Ed ammette di avere sentito la paura, che l’ha portata a piangere davanti ad uno sconosciuto. Si trattava dell’infermiere che si stava prendendo cura di lei.

Cacciare le lacrime fuori è bene, rappresenta un modo per sfogare le sensazioni negative e per buttare via il terrore e lo spavento. Se vogliamo è anche una maniera per ricaricarsi.

Ed è stato tutto più facile di quanto credessi, ho sentito solo l’ago dell’anestesia hanno fatto tutto in 20 minuti

Gli ammiratori di Carolina Marconi già sanno che questo sarà il primo di tanti messaggi simili. E per questo lei li ringrazia.

Proprio la 43enne di Caracas poi incoraggia i suoi fans e ricorda loro come tutto sia destinato a passare nella vita. Non solo le cose belle ma anche quelle brutte.

Si lotta sempre a testa alta, tra non molto tornerò a fare ciò che facevo prima

I messaggi di affetto da parte della gente si sono decuplicati dopo queste parole di Carolina. Che non sarà mai sola, questo è certo.