Avião com 5 pessoas cai em campo de arroz em SC e paraquedas ameniza queda; VÍDEO

Imagens feitas por pessoas em terra mostram o acionamento do equipamento antes do encontro com o solo. Acidente ocorreu em Massaranduba, no Norte catarinense. Vídeo mostra queda de aeronave em campo de arroz em Massaranduba (SC)

Um avião monomotor que transportava cinco pessoas apresentou falhas mecânicas logo após a decolagem e precisou fazer um pouso de emergência em um campo de arroz na cidade de Massaranduba, no Norte catarinense, na manhã desta quarta-feira (29). Cinco pessoas, incluindo o piloto, estavam na aeronave, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Voluntários.

A corporação também repassou que os ocupantes estão ilesos. O pouso foi feito em segurança e contou com a ajuda de um sistema de paraquedas da aeronave, que amenizou a queda.

A descida do avião com o paraquedas chamou a atenção e foi registrada por motoristas e pessoas que passavam por perto do local. No solo, a aeronave ficou parcialmente destruída.

O avião modelo Cirrus SR22 pertence à empresa Bella Janela, que atua no ramo de decorações para casa. A companhia respondeu que não houve feridos, mas um dos passageiros passará por avaliação médica por causa de dor na lombar.

A aeronave partiu do aeroporto Quero-Quero, em Blumenau, cidade-sede da empresa, no Vale do Itajaí, e levava profissionais para uma feira do setor em São Paulo.

Confira a nota completa da empresa:

Com relação ao incidente ocorrido nesta manhã, no município de Massaranduba, em Santa Catarina, com a aeronave Cirrus da Bella Janela, informamos que os cinco passageiros, incluindo o piloto, passam bem. Eles conseguiram acionar o paraquedas e aterrissar em segurança. A empresa está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações das causas do acidente.

