Avião de pequeno porte cai em área de mata em Taubaté, SP

Um avião de pequeno porte caiu no bairro Pinheirinho, em Taubaté (SP), na manhã desta segunda-feira (27). O piloto, que tem 80 anos, foi resgatado com vida e foi socorrido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na estrada Municipal José Felix Vicente de Mossoró, por volta das 10h30.

Quando as equipes de resgate chegaram no local do acidente, o homem estava desorientado, mas acordado. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional da cidade com algumas escoriações.

Quando ainda estava no comando do avião, o piloto percebeu uma pane e acionou a Polícia Militar que, por conta disso, conseguiu chegar ao local com rapidez e fazer o atendimento antes que o estado de saúde da vítima pudesse piorar.

A aeronave saiu de São José dos Campos, município vizinho. Não há informações sobre o que teria provocado a pane no avião.

