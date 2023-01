Avião de pequeno porte cai em avenida de Ubatuba após ter problemas na decolagem

Piloto era o único tripulante e não teve ferimentos; aeronave não atingiu pessoas ou veículos na via. Avião cai em avenida de Ubatuba

Um avião de pequeno porte caiu na Avenida Iperoig, no Centro de Ubatuba, neste sábado (28). A queda ocorreu logo após apresentar problemas na decolagem, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O piloto, que era o único tripulante, foi socorrido sem ferimentos. A aeronave não atingiu nenhum veículo ou pessoa que passava pela via.

Segundo os bombeiros, o avião tentou decolar no aeroporto de Ubatuba, mas acabou atravessando a pista de voo, passou por um cercado e caiu na avenida que fica em frente ao aeroporto. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h10 para atender a ocorrência.

A via foi interditada para a remoção da aeronave.

