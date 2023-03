Avião de pequeno porte faz pouso forçado em praia de Boa Vista

O piloto, outros três adultos e duas crianças estavam dentro da aeronave. Ninguém ficou ferido. Avião pousou na praia do banho Curupira, na zona Leste de Boa Vista.

Arquivo pessoal

Uma aeronave de pequeno porte fez um pouso forçado na praia do banho Curupira, região do bairro Paraviana, zona Leste de Boa Vista, na tarde desse sábado (25). Ninguém ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros.

O pouso forçado ocorreu por volta das 16h. O piloto, outros três adultos e duas crianças estavam dentro da aeronave.

A aterrissagem ocorreu de forma segura e uma equipe dos Bombeiros transportou as vítimas para a margem seca do rio Cauamé. Os tripulantes não se feriram e, por isso, não precisaram de atendimento médico.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Ufficio Stampa