Avião monomotor cai na Serra de SC e 2 têm ferimentos leves

Acidente ocorreu em Lages. Ocupantes tiveram escoriações, segundo bombeiros. Avião monomotor cai em Lages

Um avião monomotor caiu em Lages, na Serra catarinense, na tarde desta quarta-feira (25). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, duas pessoas estavam na aeronave e tiveram escoriações.

A queda ocorreu no bairro Chapada. A Polícia Militar afirmou que o acidente ocorreu por volta das 18h.

O copiloto, de 36 anos, disse aos bombeiros que o avião teve perda de potência e ele precisou fazer um pouso de emergência em uma área de vegetação de um condomínio. Para isso, usou o paraquedas da própria aeronave.

Ele e o piloto, de 26 anos, tiveram lesões leves e recusaram atendimento dos bombeiros.

Além dos bombeiros, estiveram no local o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o helicóptero da Polícia Militar e os próprios policiais militares.

