Avião monomotor que caiu em Erechim passa por perícia; polícia ouve tripulantes

Técnicos fizeram registros, coletaram peças e materiais e vistoriaram cabine e bico da aeronave. Em depoimento à Polícia Civil, tripulantes falaram que faziam um voo panorâmico. Retirado avião monomotor que caiu em Erechim

Peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) realizaram na tarde desta quinta-feira (9) uma vistoria no avião monomotor que caiu em Erechim, no Norte do Rio Grande do Sul, na quarta (8). Os técnicos fizeram registros, coletaram peças e materiais e vistoriaram a cabine e o bico da aeronave.

Depois de realizar o procedimento, o Cenipa foi até o aeroporto do município, em busca de mais informações sobre as condições de voo. O acidente foi nas proximidades da Avenida Caldas Júnior, no bairro Frinape.

A Polícia Civil ouviu os três tripulantes para saber detalhes do acidente. A delegada responsável pelo caso, Diana Zanatta, informou que os passageiros, que são de Getúlio Vargas, também na Região Norte do RS, faziam um voo panorâmico. Eles e o piloto sofreram apenas ferimentos leves.

Avião caído em rua de Erechim

Reprodução/Jornal AU Online

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto teria relatado que o monomotor sofreu uma pane. Então, ele tentou pousar na pista do aeroclube da cidade, não conseguiu e acabou fazendo um pouso de emergência.

O local do acidente fica a cerca de um quilômetro e meio do aeroporto.

Conforme registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião prefixo PR-FKJ foi fabricado em 2003. A aeronave tem licença para serviços aéreos privados e está com o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade regularizado.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vito Califano