Nova etapa do layoff começa dia 1º de março. Trabalhadores conseguiram também garantia de mais três meses de estabilidade. Avibras prolonga layoff por mais cinco meses para 400 funcionários em Jacareí.

Claudio Vieira/Sindicato dos Metalúrgicos

Após assembleia realizada nesta quarta-feira (15), trabalhadores da Avibras de Jacareí aprovaram um acordo com a empresa para prolongar o layoff de 400 trabalhadores por mais cinco meses e estender a garantia de estabilidade por mais três meses.

O local tem cerca de 1,4 mil funcionários, mas apenas uma parcela vai ser atendida com o layoff. A nova etapa do layoff começa em 1º de março.

Segundo o sindicato, o acordo foi firmado com a fábrica a partir de uma proposta feita pelo órgão, em meio ao risco de uma demissão em massa.

Ainda segundo o sindicato, em reunião realizada nesta terça (14), a Avibras se comprometeu a reajustar em 5% o valor do salário líquido a ser recebido pelos trabalhadores afastados.

A remuneração do layoff é calculada de acordo com a faixa salarial de cada um e varia de 70% a 100% do salário líquido. Para os metalúrgicos que já recebiam o valor integral, em vez do reajuste haverá um abono de R$ 800, previsto para março. A proposta também foi aprovada na assembleia.

O sindicato dos metalúrgicos informou ainda que no dia 28 de fevereiro vai acontecer uma assembleia dos credores da Avibras, que está em recuperação judicial.

O g1 procurou a Avibras para comentar o caso, mas a empresa informou que não vai se pronunciar sobre o assunto.

Demissões e greve

Em 18 de março de 2022, a empresa bélica Avibras demitiu cerca de 400 trabalhadores na fábrica em Jacareí. Na época, o Sindicato dos Metalúrgicos informou que não houve nenhum comunicado prévio ou tentativa de negociação sobre medidas para evitar as demissões, como adoção de um layoff (suspensão de contratos), por exemplo.

A fábrica alegou que teve de adotar “ações de reestruturação organizacional da empresa, mantendo as atividades essenciais para o cumprimento dos compromissos contratuais assumidos junto aos seus clientes”. Ao mesmo tempo em que fez o corte, pediu à justiça a recuperação judicial alegando dívida de R$ 600 milhões.

A entidade recorreu à Justiça do Trabalho e conseguiu reverter o corte porque o juiz entender que não seria possível ter recuperação, se não havia força de trabalho na empresa.

Com a readmissão, a empresa colocou os funcionários em layoff. No acordo, quem ganha até R$ 5,5 mil receberia 100% do salário líquido; quem ganha de R$ 5,5 mil a 8,5 mil ficaria com 90% do salário; quem ganhasse de R$ 8,5 mil a R$ 12,5 mil teria 80% do salário e acima 12,5 mil, ficaria com 70% do salário.

No dia 9 de setembro os trabalhadores da Avibras de Jacareí entraram em greve, reivindicando a garantia de estabilidade para todos os funcionários, pagamento dos salários atrasados e também para que a empresa adote um sistema de trabalho rotativo, no qual os grupos se revezem entre o layoff e o trabalho na fábrica.

No dia 22 de setembro, a Avibras prolongou o layoff por mais cinco meses para 420 funcionários em Jacareí.

Vittorio Ferla