Aviões da FAB operam com radares de alta precisão para identificar voos clandestinos de garimpeiros na Terra Yanomami

Operação ‘Escudo Yanomami’ atua com um avião-radar E-99, que envia informação aérea em tempo real, um super tucano A-29 para interceptação, e R-99 com sensor óptico e câmeras que possibilitam o reconhecimento de alvos em profundidade e em alta definição. FAB atua com aviões equipados com radares de última geração na operação ‘Escudo Yanomami’

A Força Aérea Brasileira (FAB) atua com aeronaves equipadas com radar para identificar voos clandestinos de garimpeiros que operam ilegalmente na Terra Indígena Yanomami. A operação “Escudo Yanomami” visa inibir a atuação no espaço aéreo de invasores responsáveis pela crise humanitária no território.

São equipamentos superpotentes, capazes de enviar informações do espaço aéreo em tempo real, com é o caso do “avião-radar” E-99 – uma aeronave equipada com rádios que possuem capacidade de comunicações seguras de voz e de dados, detecção de alvos a baixa altura e de guerra eletrônica ampliadas.

O E-99 tem 21 metros de envergadura e cerca de 30 metros de comprimento. É capaz de fornecer dados de inteligência precisos, em tempo real, e tem a capacidade de complementar os sinais dos radares de solo, servindo como uma reserva de visualização radar ou de comunicações para o tráfego aéreo da aviação geral.

Caso uma aeronave clandestina seja identificada na Terra na Yanomami, o E-99 envia as informações para o avião de caça super tucano A-29, que faz a interceptação.

Super tucano A-29 é usado para interceptação de aviões clandestinos na Terra Yanomami

FAB/Divulgação

A terceira aeronave envolvida na “Escudo Yanomami” é a R-99. O avião tem a bordo câmeras, sensores e radares capazes de fazer o rastreamento minucioso de dados de inteligência e monitoramento de áreas de interesse, como é o caso da Terra Yanomami.

O R-99 tem um sensor elétrico óptico (OIS, sigla em inglês para Optical Electrical Sensor) mais moderno, que permite um melhor desempenho. Trata-se do MX-15, que inclui um sensor infravermelho (IR) e é otimizado para desempenho de longo alcance.

O sensor, de última geração, possibilita o reconhecimento de alvos em profundidade e em alta definição, fazendo com que o vetor possa realizar voos mais alto e obter imagens com qualidade superior, permitindo a furtividade da aeronave.

Entenda como funciona o garimpo ilegal na terra Yanomami e os danos causados na região

Juntas, essas três aeronaves são usadas pela FAB atuam na Zona de Identificação de Defesa Aérea (ZIDA). Nesta quinta-feira (2), a Aeronáutica definiu as regras sobre quais ofensivas serão usadas contras os aviões de garimpo ilegal na terra indígena. As aeronaves serão consideras suspeitas se:

Voarem infringindo convenções, dos atos internacionais ou das autorizações de voo

Voarem sem plano de voo aprovado

Omitirem aos órgãos de controle de tráfego aéreo informações necessárias à sua identificação ou não cumprirem regras ou determinações do controle de tráfego aéreo ou autoridades de defesa aeroespacial

Não exibirem marcas de nacionalidade, matrícula, bandeira ou insígnia

Adentrarem sem autorização em espaço aéreo segregado, áreas restritas ou proibidas estabelecidos pelos órgãos de controle de tráfego aéreo (como a ZIDA)

Manterem apagadas as luzes externas em voo noturno

Voarem usando identidade falsa

Voarem de maneira a deixar dúvidas quanto à intenção de cometer ato hostil

Fizerem manobras que evidenciem a intenção de fugir do interceptador

Aeronave estar sequestrada ou sob suspeita de sequestro

Aeronave estar furtada ou roubada, ou sob suspeita de furto ou roubo

Interferirem no uso do espectro eletromagnético sem autorização

Realizarem reconhecimento aéreo ou sensoriamento remoto sem autorização.

Além das aeronaves, a FAB instalou em Surucucu um equipamento chamando Controle por Aproximação (APP), usado para aumentar a segurança do espaço aéreo na região.

Emergência de saúde

A terra indígena Yanomami está em emergência de saúde desde o dia 20 de janeiro, conforme decisão do governo Lula. Inicialmente por 90 dias, órgãos federais auxiliarão no atendimento aos indígenas.

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, há 22 suspeitas de omissões do governo anterior, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no combate à tragédia Yanomami.

O STF (Supremo Tribunal Federal) apura se o governo Bolsonaro prestou informações falsas sobre assistências oferecidas aos indígenas. O ministro Luís Roberto Barroso determinou que autoridades sejam investigadas por suspeita de genocídio.

Vito Califano