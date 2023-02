Avó e neto de 3 anos morrem após serem atropelados por carreta em SC

Vítimas estavam em uma bicicleta. Motorista ficou em estado de choque e disse à PM que não viu veículo. Sandra França

Reprodução/Redes sociais

Uma avó de 48 anos e um neto de 3 morreram após serem atropelados por uma carreta em Joinville, no Norte catarinense, informou a Polícia Militar. Os dois estavam em uma bicicleta.

O acidente ocorreu na quarta-feira (1º) no bairro Boehmerwald por volta das 15h50.Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o motorista da carreta, um homem de 60 anos, em estado de choque.

Prefeitos de 2 cidades de SC são presos em operação que investiga corrupção

Glória Maria fez em SC a 1ª palestra após mais de um ano e meio de pandemia

Combate a incêndio em galpão de 42 mil m² em SC continua

O condutor relatou que deu a preferência para uma mulher atravessar na faixa, mas não viu a bicicleta quando acelerou.

A mulher e a criança foram parar embaixo do caminhão e morreram no local do acidente. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

Resumo do dia em Santa Catarina

Segundo a Polícia Científica, a avó foi identificada como Sandra da Silva França e o neto, como José Augusto Cardoso. O velório das vítimas ocorre nesta quinta na Capela Borba Gato, no cemitério municipal de Joinville. Haverá missa às 14h30.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

pappa2200