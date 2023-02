Avô é preso suspeito de estuprar neto de 6 anos em Miguel Pereira

Prisão aconteceu no bairro Lagoinha. Segundo a Polícia Civil, criança contou que foi abusada pelo homem, de 62 anos, quando ficou sozinha com ele em casa. Um homem foi preso suspeito de estuprar o neto de seis anos em Miguel Pereira (RJ). A prisão aconteceu no bairro Lagoinha.

O crime aconteceu há cerca de 10 dias. Segundo a Polícia Civil, a criança contou que foi abusada pelo avô, de 62 anos, quando ficou sozinha com ele em casa.

A partir da denúncia da mãe vítima, a delegacia iniciou as investigações e apresentou um inquérito à Justiça. Com base no material apresentado, foi expedido um mandado de prisão preventiva contra o acusado.

O suspeito foi encontrado em casa e encaminhado para a delegacia de Miguel Pereira. Ele vai responder por estupro de vulnerável.

Vittorio Ferla