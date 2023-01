Avô é preso suspeito de estuprar três netas em Iacanga

Segundo a polícia, vítimas têm entre 7 e 9 anos. Denúncia foi feita após a mãe de uma das crianças e nora do acusado ter se espantado com um apelo feito pela filha. Um homem de 56 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (26) suspeito de estuprar três netas em Iacanga (SP). As vítimas têm entre 7 e 9 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, os abusos eram frequentes e a última vez ocorreu no domingo (22). A denúncia à polícia veio após a mãe de uma das crianças e nora do acusado ter se espantado com um apelo feito pela filha.

Conforme o relato, o suspeito estaria com a mão dentro dos shorts de uma de suas netas, quando a criança teria gritado para que o avô parasse.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Roberto Medeiros, o fato foi comunicado à Polícia Civil e o homem teve a prisão temporária decretada. O prazo é de 30 dias, sendo prorrogáveis por mais 30.

Ele foi encaminhado à cadeia pública de Espírito Santo do Turvo (SP) e permanecerá à disposição da Justiça.

