Avril Lavigne amoureuse : la chanteuse s’est fiancée à Paris !

Une histoire digne d’un conte de fées ! Un an après avoir officialisé leur relation, Avril Lavigne et Mod Sun se sont fiancés dimanche 27 mars 2022. Sur un petit nuage, c’est dans les colonnes du magazine People que la chanteuse a raconté les dessous de cette journée si particulière. “C’était la demande en mariage la plus parfaite et la plus romantique que j’aurais jamais pu demander. Nous étions à Paris sur un bateau sur la Seine. Nous avions un violoniste, du champagne et des roses. C’était comme si le temps s’était arrêté, et qu’il n’y avait plus que nous deux à ce moment“, a-t-elle dévoilé. Évoquant la bague que Mod Sun lui avait offerte, la jolie blonde a ajouté : “Il y a les mots ‘Hi Icon’ gravés dessus, qui sont les premiers mots qu’il m’a jamais dits. Et il y a Mod + Avril à l’intérieur.“

Fan de sa bague, Avril Lavigne a révélé : “Il savait dès le début que je voulais un diamant en forme de cœur parce que le jour de notre rencontre, nous avions des bagues pavées en forme de cœur assorties. Nous les avons portées tous les jours depuis, il est donc normal d’avoir une bague de fiançailles en forme de cœur. Je l’aime tellement !” Si elle a assuré qu’elle ne s’attendait pas à cette demande en mariage, elle a su peu après leur rencontre que Mod Sun était le bon. Alors que le couple s’est rencontré lors de la production du dernier album de la chanteuse, cette dernière a assuré : “Je savais que nous avions une connexion très forte et imparable dès la première semaine d’écriture et de travail ensemble en studio. Immédiatement. Il a rendu, chaque jour, meilleur. C’était comme si je le connaissais depuis toujours. Au fil du temps, les choses se sont améliorées et c’était incroyablement naturel.“

Avril Lavigne est plus heureuse que jamais

Plus que jamais, la star a hâte de planifier leur vie ensemble. “J’ai hâte de m’amuser, de créer, de travailler ensemble, de faire des tournées ensemble, de grandir ensemble. Ça fait du bien d’avoir quelqu’un qui peut aider à célébrer les bons moments, vous soutenir dans les moments difficiles et être là pour tous les moments entre les deux“, a-t-elle confié. En légende d’une série de photos de leurs fiançailles, Mod Sun a quant à lui écrit sur Instagram : “Le jour où nous nous sommes rencontrés, je savais que tu étais la bonne. Ensemble pour toujours jusqu’à ce que nos jours soient terminés. J’ai fait un rêve où je te faisais ma demande à Paris. J’ai sorti une bague et je t’ai demandé de la porter. J’avais un genou à terre quand j’ai regardé dans tes yeux. Tu es trop belle pour que mes mots le décrivent. J’ai attrapé ta main et pris une dernière respiration… J’ai dit : ‘Veux-tu m’épouser ?’ Et elle a dit : ‘Oui.’ Je t’aime Avril !“

