avvocati-di-famiglia:-i-5-legali-migliori-delle-serie

Da oggi 6 luglio, sul nuovo canale Sky Investigation, parte la produzione canadese con protagonista una famiglia disfunzionale di avvocati. È l’occasione perfetta per stilare la classifica dei rappresentanti di questa professione più memorabili della tv

Tra le nuove serie dell’estate spicca Avvocati di famiglia, dal 6 luglio sul canale Sky Investigation. Legal drama canadese inedito già rinnovato per una seconda stagione, fonde due dei generi prediletti dal pubblico televisivo: il dramma famigliare e le storie incentrate sugli avvocati e i casi civili o penali di cui si occupano. La protagonista è Abby Bianchi, avvocatessa alcolizzata che accetta di unirsi allo studio del padre per salvare la propria carriera in rovina. Family Law (questo il titolo originale) segue le peripezie di lei per soddisfare le esigenze professionali del genitore – interpretato da Victor Garber di Alias – specializzato in diritto di famiglia, e per gestire la ritrovata relazione con un papà che ha lungo disertato al suo ruolo e due fratellastri con i quali non ha mai avuto rapporti. Abby si unisce così a una foltissima schiera di avvocati delle serie, principi della televisione dagli anni ’50 con l’iconico Perry Mason fino ai ’90 con l’inossidabile Matlock. Cogliamo quindi l’occasione per comporre una Top5 dei migliori avvocati della serialità recente.

1. Alan Shore – Boston Legal

Il protagonista del legal drama più acclamato del Millennio, Boston Legal, ovvero Alan Shore impersonato dal sibillino James Spader di The Blacklist, è il rappresentante legale che tutti vorremmo. Dotato di un’empatia soprannaturale che gli permette di comprendere l’animo e le ragioni dei clienti, gode anche di un incalcolabile talento come affabulatore. Re di monologhi a effetto in grado quasi di ipnotizzare gli interlocutori, è arrogante, sa concentrare l’attenzione su di sé e persuadere il prossimo delle proprie ragioni (e di quelle dell’eventuale assistito). Animato da un onesto senso etico, non è necessariamente moralmente ligio nella conduzione delle cause; cinico, pieno di fobie e inaffidabile nella vita privata, è quanto di meglio sia reperibile sulla piazza se si crede che tutti i metodi, anche i meno ortodossi, siano validi per ottenere giustizia.

2. Harvey Specter – Suits

L’avvocato perfetto. Harvey Specter è il legale infallibile – nonché uno dei più longevi del piccolo schermo, dove è rimasto per nove stagioni di Suits –, istruito in una delle migliori facoltà americane (si è laureato ad Harvard), assunto in uno degli studi più prestigiosi di New York. Temuto e riverito dai colleghi, riesce pressoché sempre a sbaragliare gli avversari e a conquistarsi gli alleati. Affascinante e persuasivo sul lavoro, non è altrettanto a suo agio nella vita privata, povera di amicizie, di relazioni durature e di emozioni libere e spontanee. Tuttavia, passerà alla storia della televisione per essere quello che ha sempre ragione e riesce ad avere sempre l’ultima parola.

3. Patty Hewes – Damages

Ecco il ritratto della donna di potere in una delle serie più memorabili per il realismo con cui ha messo in scena professioniste capaci. Patricia Hewes (il premio Oscar Glenn Close), figlia di un giudice autoritario e prepotente, è cresciuta a “pane e cause”, e da adulta non ha esitato a sacrificare amori, famiglia e vita personale per mettere tutta se stessa nel lavoro. Titolare del proprio, prestigioso, studio a New York, la protagonista incarna perfettamente l’archetipo del legale aggressivo, spietato e feroce, disposto a tutto per vincere. Agguerrita detrattrice di potenti e corrotti, li persegue con lena instancabile vincendo una causa dietro l’altra, ma finendo a sua volta soffocata dall’ambizione e dalla volontà di cedere al mezzo della corruzione o della manipolazione pur di assicurarsi l’esito finale.

4. Ally McBeal – Ally McBeal

L’avvocatessa più nota del piccolo schermo è stata anche una delle figure femminili più idolatrate. Interpretata da Calista Flockhart, perfettamente a suo agio nei panni di questa donna fragile e fortissima al tempo stesso, Ally McBeal ha egemonizzato il piccolo schermo con le sue vicende personali e amorose strettamente legate alla vita professionali e alla quotidianità esperita con la famiglia eletta, ovvero i colleghi di lavoro disfunzionali e pieni di idiosincrasie dello studio legale. Nonostante una personalità nevrotica e insicura nella vita privata, professionalmente è uno degli avvocati più intuitivi, sicuri di sé e di successo, che per oltre 100 episodi ha deliziato gli spettatori con la sua figura di donna e professionista ammirevole.

5. Saul Goodman – Breaking Bad e Better Call Saul

Ci siamo chiesti se inserire o meno l’avvocato di Breaking Bad diventato, qualche anno dopo, l’indiscusso protagonista di Better Call Saul. Si può disquisire sul fatto che Saul Goodman non sia propriamente un fulgido esempio di rigore morale, ma è senz’altro uno dei legali più iconici e memorabili del piccolo schermo, e anche uno dei più efficienti. Originariamente destinato a essere un personaggio di breve vita, si è fatto strada nel mondo della serialità grazie al carisma di Bob Odenkirk, suo interprete, manifestando una professionalità anticonformista in grado di cavare anche il cliente meno integerrimo da cause legali che ne avrebbero perseguito inequivocabilmente la carriera criminale. Il difensore migliore che un malavitoso possa sognare.