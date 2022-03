Avvocato Andrea Ceccobelli Montecatini Terme: Le fonti del diritto internazionale privato in Itali

Avvocato Andrea: Fonti della normativa vigente

Le fonti del diritto internazionale privato in Italia sono il diritto interno, i regolamenti dell’Unione Europea e le convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria.

1.1 Regole nazionali

In Italia, le questioni di diritto internazionale privato sono disciplinate dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, che ha sostituito gli articoli da 16 a 31 delle disposizioni di legge generali poste all’inizio del codice civile ( Codice Civile ).

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Elenco completo delle convenzioni multilaterali in vigore

Per le convenzioni multilaterali vigenti in Italia si veda

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Elenco non esaustivo delle convenzioni bilaterali più frequentemente applicate dai tribunali

Le convenzioni bilaterali che in passato si applicavano alle questioni di diritto internazionale privato sorte tra l’Italia e gli altri singoli Stati membri dell’Unione Europea sono state sostituite dalla normativa comunitaria adottata nello stesso campo. Le norme più frequentemente applicate sono il Regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale; Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio sulla cooperazione tra gli organi giurisdizionali degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale; Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;

Per le questioni tra Italia e paesi terzi, le convenzioni bilaterali più frequentemente applicate sono quelle sul patrocinio a spese dello Stato e sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in vigore con Argentina (Roma, 9 dicembre 1987), Brasile (Roma, 17 ottobre 1989 ), la Federazione Russa e gli altri stati dell’ex URSS (Roma, 25 gennaio 1979), le repubbliche dell’ex Jugoslavia (Belgrado, 7 maggio 1962), alcuni degli ex domini del Regno Unito, tra cui Australia e Canada (Londra, 17 dicembre 1930), Svizzera (riconoscimento ed esecuzione delle sentenze civili e commerciali, Roma, 3 gennaio 1933, e risarcimento danni per incidenti stradali, Roma, 16 agosto 1978), Bulgaria (Roma, 18 maggio 1990), Romania (Bucarest, 11 novembre 1972 ) e Turchia (Roma, 10 agosto 1926).

2 Attuazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Obbligo del giudice di applicare di propria iniziativa le norme sul conflitto di leggi

In che misura e in quali circostanze?

Nel diritto italiano il giudice deve applicare d’ufficio le norme di conflitto di leggi: deve individuare la legge applicabile senza limitarsi ad alcuna istanza in materia da parte delle parti ( iura novit curia ). Per la ricerca in diritto straniero, il giudice può ottenere assistenza dal Ministero della Giustizia, e anche attraverso la London Foreign Law Convention del 1968.

2.2 Rinvio

Quando le norme sul conflitto di leggi del tribunale adito designano una legge straniera, può accadere che le norme sul conflitto di leggi contenute in tale legge straniera designino esse stesse un’altra legge applicabile (‘ renvoi ‘).

Ad esempio: per disciplinare la capacità di un cittadino inglese residente in Francia, la norma di conflitto francese designa il diritto inglese. La norma di conflitto inglese, invece, fa riferimento alla legge del paese di residenza, cioè la legge francese.

Cosa succede in Italia in un caso del genere? Cosa succede quando la legge italiana designa la legge di un altro Stato, che a sua volta fa riferimento alla legge italiana, o alla legge di un Paese terzo?

Ogni volta che tale legge italiana designa la legge di un altro Stato, che a sua volta fa riferimento alla legge di un altro Stato, il rinvio sarà accettato e la legge dell’altro Stato si applicherà solo nei seguenti casi:

(1) se la legge dello stato ulteriore accetta il rinvio ;

(2) se il rinvio è alla legge italiana.

Il rinvio non si verifica quando la legge straniera applicabile è stata scelta dalle parti o si riferisce alla forma degli atti, o nel caso di obbligazioni extracontrattuali.

2.3 Modifica del fattore di connessione

Cosa succede se il fattore di collegamento cambia, ad esempio nel caso di un trasferimento di beni mobili?

Si applicano le regole di cui sopra.

2.4 Eccezioni alla normale applicazione delle regole di conflitto

I tribunali possono rifiutarsi di applicare la legge straniera applicabile in materia di rinvio laddove sia in contrasto con l’ordine pubblico internazionale? E ci sono statuti o altre norme nazionali che prevalgono sulle norme di conflitto (disposizioni imperative, nel senso di ‘ lois de police ‘)?

Secondo la legge italiana (articolo 16 della legge 218/1995) il giudice non può applicare la legge straniera di rinvio se i suoi effetti sono ‘contrari all’ordine pubblico’ ( contrari all’ordine pubblico ). Questo di solito è inteso nel senso di “politica pubblica internazionale”. La capacità e le altre condizioni per la costituzione di un’unione civile sono disciplinate dal diritto interno di ciascuna parte del sindacato al momento della stipula del sindacato. Se, invece, la normativa applicabile non consente l’unione civile tra maggiorenni dello stesso genere, si applica la legge italiana (art. 32 – ter della legge 218 del 1995).

In caso di conflitto di leggi (art. 17 della citata legge) prevale il diritto italiano e nessuna deroga è consentita, fermo restando il richiamo al diritto straniero, se ciò è richiesto dalle finalità e dall’ambito delle disposizioni del diritto italiano (si tratta di ‘disposizioni obbligatorie imperative’, in italiano norme di applicazione necessaria ).

2.5 Prova del diritto straniero

Ruoli del giudice e delle parti

Spetta al giudice stabilire il diritto straniero; può ottenere l’aiuto dei partiti, delle università o del Ministero della Giustizia.

Quali modalità di prova sono accettate?

Come modalità di prova del diritto straniero si possono avvalere degli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali, delle informazioni fornite dalle autorità estere tramite il Ministero della Giustizia, e dei pareri di esperti o organismi specializzati.

Cosa succede se la legge straniera non può essere accertata?

Se possibile, il tribunale applicherà la legge individuata da altri fattori di collegamento che entrano in gioco in casi del tipo particolare. In mancanza si applica la legge italiana.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obblighi contrattuali e atti giuridici

L’articolo 57 della Legge 218/1995 stabilisce che la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è quella indicata nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980.

In linea di massima tale convenzione stabilisce che la legge applicabile ad un contratto è la legge scelta dalle parti.

Se non è stata operata alcuna scelta, la legge che si applica è quella dello Stato con cui il contratto è più strettamente connesso, fatta salva, tuttavia, l’applicazione di ogni altra convenzione internazionale che possa riguardare lo specifico obbligo (es. La Convenzione sulla vendita di beni mobili si applicherà di preferenza alla Convenzione di Roma del 1980).

L’applicazione della legge designata da una convenzione internazionale o dalla volontà delle parti può, tuttavia, essere rifiutata se risultasse incompatibile con l’ordine pubblico (ad esempio se incompatibile con norme imperative o disposizioni di sicurezza).

A seguito dell’attuazione del regolamento (CE) n. 593/2008 (il “regolamento Roma I”), le controversie di natura transfrontaliera che coinvolgono gli Stati membri dell’UE non sono più soggette alle regole previste dalle convenzioni internazionali ma sono disciplinate da tale regolamento.

Il Regolamento prevede che il criterio principale per determinare la legge applicabile ad un rapporto contrattuale sia la scelta delle parti. Tuttavia, la legge scelta dalle parti contraenti non può limitare l’applicazione di disposizioni imperative imperative nell’ordinamento con il quale il contratto è più strettamente connesso.

Ove non sia stata operata alcuna scelta, il Regolamento prevede una serie di criteri di collegamento specifici per le singole tipologie contrattuali. Per esempio:

un contratto di vendita di beni è regolato dalla legge del paese in cui il venditore ha la residenza abituale;

il contratto di locazione è regolato dalla legge del paese in cui è situato l’immobile;

un contratto per la prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese in cui il prestatore di servizi ha la residenza abituale.

La competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1215/2012 (il “regolamento Bruxelles I bis” o il “regolamento Bruxelles I bis”).

3.2 Obblighi extracontrattuali

La legge 218/1995, sopra citata, specifica le regole applicabili nei seguenti casi di obbligazioni extracontrattuali:

promessa unilaterale (legge dello stato in cui viene fatta la promessa);

titoli di credito (le Convenzioni di Ginevra del 1930 sulle cambiali e cambiali, la Convenzione di Ginevra del 1931 sugli assegni; mentre per gli altri titoli di credito le obbligazioni primarie sono disciplinate dalla legge dello Stato di emissione dello strumento);

agenzia (legge dello stato in cui il rappresentante ha la sua sede di attività o in cui esercita principalmente altri poteri);

obblighi derivanti dalla legge (legge del luogo in cui si è verificato l’evento che ha dato origine all’obbligazione);

responsabilità extracontrattuale (legge dello Stato in cui si è verificato l’evento, ma ove richiesto dalla vittima, legge del Paese in cui si è verificato l’evento che ha provocato il danno; e se sono coinvolti cittadini di un solo Stato, il si applica la legge di tale Stato).

A seguito dell’attuazione del regolamento (CE) n. 864/2007 (il “regolamento Roma II”), i casi di natura transfrontaliera che coinvolgono gli Stati membri dell’UE sono soggetti a tale regolamento. Prevede che le obbligazioni derivanti da illecito civile, dalla responsabilità derivante da rapporti antecedenti alla conclusione di un contratto, dalla responsabilità assunta durante la gestione degli affari altrui e dall’arricchimento ingiusto sono disciplinate dalla legge del paese in cui si verifica il danno , indipendentemente dal Paese in cui si è verificato l’evento che ha dato origine al danno. Le parti possono operare una scelta di legge sulla base di un accordo stipulato dopo il verificarsi dell’evento che ha dato origine al danno.

La competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1215/2012 (il “regolamento Bruxelles I bis” o il “regolamento Bruxelles I bis”).

3.3 Lo stato personale, i suoi aspetti relativi allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Lo stato e la capacità personale nonché l’esistenza e il contenuto dei diritti della persona, compreso il diritto al nome, sono disciplinati dal diritto interno dell’interessato, fatti salvi i diritti che derivano dai rapporti familiari, ai quali le norme di rinvio dettate dalla Legge 218/1995 si applicano caso per caso.

3.4 Instaurazione del rapporto genitore-figlio, compresa l’adozione

La filiazione e la cittadinanza si acquistano sulla base del diritto nazionale dei genitori o di uno dei genitori al momento della nascita. Il rapporto genitore-figlio e i rapporti personali ed economici tra genitori e figlio, compresa la responsabilità genitoriale, sono disciplinati dal diritto nazionale del bambino al momento della nascita.

Tuttavia, nonostante questi riferimenti ad altre leggi, il diritto straniero sarà scavalcato dalla normativa italiana che sancisce il principio che esiste uno status di “figlio” (e quindi che i figli nati da coppie sposate e non sposate devono essere trattati allo stesso modo) , conferendo la potestà genitoriale a entrambi i genitori, obbligando entrambi i genitori a provvedere al mantenimento del figlio e autorizzando i tribunali ad adottare misure che limitino o sopprimano la potestà genitoriale nei casi di comportamento pregiudizievole per il minore.

Quando si presenta domanda dinanzi a un tribunale italiano per l’adozione di un bambino, conferendogli lo status di figlio legittimo, si applica la legge italiana (Legge 184/1983). Gli articoli 29 e segg. della Legge 184/1983 contengono, tra l’altro , una disciplina particolare per i casi in cui l’adozione di minori stranieri è richiesta da persone residenti in Italia, che recepisce quanto previsto dalla Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993 in materia di adozione internazionale.

Per le altre norme di conflitto, l’articolo 38 della legge 218/1995 contiene disposizioni dettagliate su diversi scenari.

La competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 .

3.5 Matrimonio, coppie non sposate/conviventi, unioni, divorzi, separazioni giudiziali, obbligazioni alimentari

In materia matrimoniale i rapporti personali tra i coniugi sono regolati dalla legge sulla cittadinanza dei coniugi, se della stessa nazionalità, e, in caso contrario, dalla legge dello Stato in cui trascorre la maggior parte della loro vita coniugale.

La legge applicabile ai rapporti personali si estende in linea di massima ai regimi patrimoniali tra coniugi che disciplinano la proprietà congiunta o separata dei beni, ma qui possono essere previste eccezioni ove concordate dai coniugi o in altri casi specificamente previsti dalla legge.

La legge italiana riconosce anche le unioni tra persone dello stesso sesso ( unioni civili , ‘unioni civili’), soggette quasi esattamente alle stesse norme giuridiche del matrimonio, escluso il diritto di adozione. Le unioni civili sono regolate dalla legge dello stato in cui è stata costituita l’unione, a meno che una delle parti non chieda al tribunale di applicare la legge dello stato in cui trascorre la maggior parte della loro vita insieme. La legge applicabile ai regimi patrimoniali è anche quella dello Stato in cui è stata costituita l’unione civile, ma è possibile registrare un accordo tra le parti secondo cui la legge applicabile deve essere quella di uno Stato in cui almeno uno dei risiede o di cui possiede la nazionalità.

Il matrimonio contratto all’estero da cittadino italiano con persona dello stesso sesso ha gli effetti di unione civile disciplinata dalla legge italiana.

La separazione e il divorzio giudiziali e lo scioglimento di un’unione civile sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1259/2010, che prevale sulla Legge 218/1995. Ciò consente ai coniugi (o ai partner civili) di designare la legge applicabile, purché sia ​​una delle seguenti: la legge dello Stato in cui entrambi risiedono; la legge dello Stato in cui hanno risieduto per l’ultima volta insieme, se uno di loro vi risiede ancora al momento dell’accordo; la legge dello Stato di cittadinanza di uno dei due; o la legge del tribunale adito. Se le parti non hanno concluso un accordo, valgono gli stessi fattori di collegamento in ordine di priorità (il primo ha la precedenza sul secondo, e così via).

Infine, è possibile per le persone non coniugate o in unione civile stipulare accordi di convivenza. Questi sono regolati dalla legge della nazionalità dei coniugi, se hanno la stessa nazionalità, e in mancanza dalla legge dello Stato in cui trascorre la maggior parte della loro vita insieme.

Le obbligazioni alimentari familiari sono disciplinate in linea con la Convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973.

La competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 .

3.6 Regimi patrimoniali matrimoniali

In Italia il principio generale è che il patrimonio matrimoniale è detenuto congiuntamente ( comunione dei beni ).

I coniugi possono invece optare per un sistema alternativo, come quello in cui ciascuno possiede i propri beni separatamente ( separazione dei beni ), o un altro accordo che stabiliscono di comune accordo tra loro.

3.7 Testamenti e successioni

È necessario distinguere tra due periodi.

Qualora l’ apertura della successione sia avvenuta prima del 17 agosto 2015, la successione è regolata dalla legge nazionale del defunto al momento della morte. Il testatore, ancora in vita, può, mediante dichiarazione testamentaria, assoggettare la successione alla legge del paese in cui risiede; se è cittadino italiano, tale scelta non pregiudica i diritti degli eredi residenti in Italia che abbiano diritto per legge ad una quota dell’eredità ( legittimari , art. 46 legge 218/1995). Per le successioni avviate a partire dal 17 agosto 2015 si applica il Regolamento (UE) n. 650/2012, che sostituisce la disposizione sopra delineata. Tali successioni sono regolate dalla legge nel luogo di residenza abituale del defunto al momento della morte. Un testatore può disporre che la legge per disciplinare la sua successione sia quella dello Stato di cui possiede la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Il Regolamento ha inoltre introdotto il certificato successorio europeo, che conferma lo status del titolare di erede, legatario o esecutore testamentario nei vari Stati membri.

3.8 Beni immobili

Immobili, mobili (non sembra utile in questo contesto insistere su regole dettagliate sui beni immateriali).

La proprietà e gli altri diritti reali sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui è situata la proprietà.

Nel caso di beni immobili situati in uno Stato membro dell’UE si applica il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (il “Regolamento Bruxelles Ia” o “Regolamento Bruxelles I bis”): esso stabilisce che per i diritti reali su beni immobili, il sono competenti i giudici dello Stato membro in cui è situato il bene.

3.9 Insolvenza

La legge italiana non prevede espressamente disposizioni di legge applicabili in caso di conflitto di leggi in materia di insolvenza.

Norme uniformi sui conflitti di leggi tra gli Stati membri dell’UE sono stabilite nel regolamento (UE) n. 848/2015. Ciò prevede l’apertura di una procedura concorsuale nello Stato membro in cui è situato il centro degli interessi principali del debitore; la legge applicabile alle procedure concorsuali e ai loro effetti è quella dello Stato membro nel cui territorio la procedura è aperta.

Elenco delle Convenzioni Multilaterali di cui l’Italia aderisce

1. MATRIMONIO, SEPARAZIONE, DIVORZIO

Convenzione dell’Aia del 1 giugno 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni legali.

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, aperta alla firma a Istanbul l’11 maggio 2011 (Legge n. 77 del 27 giugno 2013).

2. PATERNITÀ E ADOZIONE

Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi.

Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

3. MINORI

Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa ai poteri delle autorità e alla legge applicabile in materia di protezione dei bambini.

Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Lussemburgo Convenzione europea del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni relative all’affidamento dei figli e sul ripristino dell’affidamento dei figli.

Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori (Legge 18 giugno 2015 n. 101).

4. OBBLIGHI DI MANTENIMENTO NEI RAPPORTI FAMILIARI

Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul recupero all’estero della manutenzione.

Convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari.

Convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

5. CITTADINANZA E Apolidia

Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi.

Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

6. SUCCESSIONE

Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973 che fornisce una legge uniforme sulla forma del testamento internazionale.

Convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973 relativa all’amministrazione internazionale dei beni dei defunti.

7. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 sulla competenza e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

8. COMMERCIO INTERNAZIONALE

Convenzione dell’Aia del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alle vendite internazionali di merci.

Convenzione di Vienna (ONU) dell’11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci.

Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada.

9. STRUMENTI DI CREDITO

Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930 che prevede una legge uniforme per cambiali e cambiali e per la risoluzione di alcuni conflitti di leggi.

Convenzione di Ginevra del 19 marzo 1931 che prevede una legge uniforme per i controlli e per la risoluzione di alcuni conflitti di leggi.

10. OBBLIGHI EXTRACONTRATTUALI

Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel settore dell’energia nucleare (e protocolli aggiuntivi).

Convenzione di Bruxelles del 29 novembre 1969 sulla responsabilità civile per danni causati dall’inquinamento da idrocarburi.

11. ARBITRATO

Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri.

Convenzione europea del 21 aprile 1961 sull’arbitrato commerciale internazionale.

12. ASSISTENZA GIUDIZIARIA E COOPERAZIONE

Convenzione dell’Aia del 1 marzo 1954 sulla procedura civile.

Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

Convenzione dell’Aia del 18 marzo 1970 sull’assunzione di prove all’estero in materia civile o commerciale.

Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 sulla competenza e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

13. FIDUCIA

Convenzione dell’Aia del 1 luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento.

Il coordinamento tra le norme delle convenzioni internazionali, in particolare le norme uniformi di diritto, e le corrispondenti norme nazionali di diritto internazionale privato, è assicurato dall’articolo 2 della legge 218/1995, per cui il fatto che una situazione o una relazione rientri nell’ambito di la legge non pregiudica l’applicazione alla stessa fattispecie delle convenzioni internazionali vigenti per l’Italia.