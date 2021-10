Avvocato Andrea Ceccobelli racconta la maratona di Berlino forse la più veloce del mondo? 

Berlino è la maratona più veloce del mondo? Sembra proprio di sì, poiché 11 record mondiali su un percorso sono una credenziale senza pari.

Nel 2018, Eliud Kipchoge (Kenya) ha vinto Berlino con il tempo di 2:01:39 , un nuovo record mondiale di 1 minuto e 18 secondi. L’anno successivo, Kenenisa Bekele (Etiopia) ha quasi battuto il record di Kipchoge, facendo segnare una maratona di 2:01:41, la seconda corsa più veloce di sempre.

Ora, dopo che il COVID-19 ha portato alla cancellazione dell’edizione 2020 , la Maratona di Berlino è pronta a tornare ai suoi modi da record domenica 26 settembre.

Berlino ha detenuto il record mondiale maschile dal 2003, oltre a ospitare tre vittorie femminili dal 1977. Perché questo è un posto così bello per tempi veloci? Condizioni fresche, strade pianeggianti ben tenute e campi d’élite accuratamente selezionati sono la formula di Berlino. Aggiungi una falange di pacemaker ben addestrati che proteggono e guidano ogni aspirante recordman con efficienza germanica e hai molti elementi per il successo.

La gara è stata fondata nel 1974 da un fornaio berlinese, Horst Milde, che ha unito la sua passione per la corsa a un’attività familiare di pane e dolci che era fiorita a ovest della Porta di Brandeburgo per 300 anni. La sua prima maratona ha avuto 244 finalisti, solo 10 di loro erano donne. È stato vinto con un modesto 2:44:53 per gli uomini e 3:22:01 per le donne.

Milde ha impastato pazientemente la gara come un impasto fino a quando non è diventata la maratona gourmet del mega-dollaro del pubblico globale di quest’anno con 44.000 aspiranti partenti. Con Milde ancora una presenza vigile, la gara rimane sotto gli auspici del suo club sportivo di Charlottenburg, con suo figlio Mark Milde, non fornaio, come direttore di gara.

Quando la Germania ottenne la riunificazione nell’ottobre 1990, dopo 45 anni di divisione e occupazione militare, la Maratona di Berlino attraversò per la prima volta la precedente Zona Est e ottenne un profilo mondiale come simbolo del nuovo senso di libero e aperto accesso che travolse l’Europa.

Qui, stiamo esaminando le storie dietro gli 11 record mondiali del corso.

1977

Christa Vahlensieck (Germania Ovest) ha corso un record mondiale di 2:34:47 a Berlino in un momento in cui le runner stavano iniziando a scoprire la nuova opportunità della maratona, costruendo la pressione che ha portato alla sua inclusione per le Olimpiadi del 1984 . Vahlensieck era un protetto del Dr. Ernst Van Aaken, un visionario sostenitore dei benefici per la salute dell’esercizio e delle capacità di resistenza delle donne.

Per tre anni il record del mondo era stato scambiato tra Vahlensieck, la francese Chantal Langlacé e la statunitense Jacqueline Hansen. Quando Vahlensieck ha ripreso il record sul suolo tedesco, è stata una consolazione per Van Aaken, che aveva perso entrambe le gambe in un incidente automobilistico.

ADAM DAVY – EMPICS GETTY IMAGES

1998

Ronaldo da Costa, un brasiliano, il più giovane di una famiglia povera di 11 anni, aveva gareggiato solo raramente al di fuori del suo paese d’origine. Alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996, ha concluso un modesto 16° nei 10.000 metri. Nella sua prima visita a Berlino nel 1997, si è classificato quinto (2:09:07), ma l’anno successivo è migliorato sorprendentemente di tre minuti e ha battuto un record mondiale che era rimasto in piedi per 10 anni. Da Costa è l’unico sudamericano, uomo o donna, a detenere il record mondiale di maratona. È diventato un eroe nazionale.

2001

Il mondo ha iniziato a cercare la prima maratona femminile sub-2:20 dopo che Joan Benoit Samuelson ha ridotto il record mondiale a 2:22:43 a Boston nel 1983. Ma la barriera è sfuggita alla prima generazione di grandi africani, persino Fatuma Roba (Etiopia), prima donna africana a vincere la maratona olimpica nel 1996, e Tegla Loroupe (Kenya), prima a vincere una maratona in una grande città, New York nel 1994. Berlino voleva la tacca sotto-2:20 sulla sua cintura, e Loroupe ci si è avvicinata con 2:20:43 nel 1999. Dopo quasi 20 anni, sub-2:20 ha cominciato ad assomigliare al miglio di quattro minuti prima di Roger Bannister .