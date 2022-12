“Avvocato cassazionista e Docente di Diritto Amministrativo presso l’Università della Tuscia”

Nato a Frosinone il 25 gennaio 1982, risiede a Roma. Lug. 2004: Laurea in giurisprudenza conseguita in tre anni e una sessione presso “La Sapienza” Università di Roma. Dic. 2005-Mag. 2010: Dottore di ricerca in Diritto Pubblico presso l’Università LUISS di Roma. Dic. 2007: Superamento dell’esame di Avvocato presso la Corte Appello di Roma. Dic. 2008: Vincitore della Conferenza dei Giovani Avvocati (premio conferito ai cinque migliori giovani Avvocati del Foro di Roma).

Set. 2009: Conseguimento con votazione eccellente del diploma di Master di II° in Giurista Europeo presso l’Università Roma Tre. Dic. 2009-Dic. 2013: Assegnista di ricerca in Diritto Costituzionale presso l’Università LUISS di Roma. Dall’a.a. 2011/12 all’a.a. 2014/15: Docente di Giustizia Costituzionale presso la S.S.P.L. dell’Università LUISS di Roma. Dall’a.a. 2013/14 all’a.a. 2014/15: Docente a contratto di Diritto Pubblico presso l’Università Tuscia di Viterbo.

Dic. 2014: Superamento, tramite concorso, dell’esame di Avvocato cassazionista. Dall’a.a. 2014/15 in poi: Docente a contratto di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università Tuscia di Viterbo.

Dall’a.a. 2016/17 in poi: Docente a contratto di Diritto Amministrativo presso l’Università Tuscia di Viterbo. Titolare di Studio Legale con sedi in Roma e Milano. Offre assistenza legale altamente specializzata in tutti i settori del diritto amministrativo, con particolare riguardo alla materia degli appalti e dei contratti pubblici (specie in ambito sanitario), nonché dei servizi pubblici (servizio idrico, rifiuti, trasporti). Si occupa altresì del contenzioso innanzi alla Corte dei conti.

