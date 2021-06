Awed dopo l’Isola è terrorizzato. “Ho gli attacchi di panico”, c’entra Isolde

Awed non riesce a riprendersi dopo l’esperienza all’Isola dei famosi dove ha conquistato il primo posto, parla di attacchi di panico: perché?

Awed si è aggiudicato la vittoria dell’Isola dei famosi di quest’anno. Il giovane youtuber e influencer è riuscito a conquistare la fiducia del pubblico e a farsi conoscere.

Da qualche settimana in Italia però non riesce a tornare alla normalità, lo ha dichiarato lui stesso in un’intervista. Cosa gli sta succedendo? A quanto pare c’entrerebbe un’ex naufraga, in particolare Isolde Kostner.

Awed e l’incubo dell’Isola

In un’intervista per Velvet Mag, Awed non si è tirato indietro ed ha risposto a tutte le curiosità che gli sono state chieste. Tra queste ce n’è una che lascia molto pensare.

Quando gli è stato chiesto chi manderebbe in nomination se fosse ancora sull’Isola, il vincitore ha risposto prontamente che

Isolde Kostner, perché la mattina mi sveglio ancora con gli attacchi di panico come se dovessi andare a fare ancora la legna. Sai quelle cose che ti porti dentro? Ecco, diciamo che ogni tanto mi vengono questi attacchi, perché sogno Isolde che mi costringe a mettermi a lavoro.

L’ex naufraga ha sempre voluto collaborazione da parte dei compagni e spesso ha avuto delle liti con Awed. Poi il vincitore ha parlato del ritorno ed ha affermato che

Il ritorno è stato alienante. Infatti, devo confessarlo: mi sono serviti quei dieci giorni di quarantena, per quanto fossi tornato scombussolato. Pensa, mi è sembrato strano anche il semplice ritorno dall’aeroporto a casa, o i veicoli, o le persone che correvano dietro alla propria vita.

LEGGI ANCHE>>>Tommaso Zorzi va in soccorso all’influencer, sbeffeggiata ovunque: cosa è accaduto.

LEGGI ANCHE>>>Stefania Orlando confessa tutto: “Lo faccio con voi da tanto tempo…”

Inoltre l’ex naufrago ha spiegato che per il momento la sua vita non è cambiata, tutto è rimasto come era prima. Il giovane è tornato a fare il suo lavoro ma con un’esperienza in più che gli ha allargato il bagaglio culturale già avviato. Quale sarà il suo prossimo progetto? Ne ha mille e non vede l’ora di rivelarli.