aworld-e-zeroco2-lanciano-una-sfida-a-tifosi-e-calciatori-per-piantare-fino-a-5.000-alberi

“Facciamo gol per il Pianeta! Scarica AWorld, agisci e pianta un albero”. Così recita il claim dedicato alla nuova iniziativa di AWorld, l’App scelta ufficialmente dalle Nazioni Unite a supporto della campagna globale contro il cambiamento climatico ActNow e zeroCO2, B Corp italiana che sviluppa progetti di riforestazione ad alto impatto sociale, in occasione della 35ª Giornata di Serie A TIM.

Di che si tratta? In collaborazione con Lega Serie A e TIM. le due startup e B Corp italiane lanciano una sfida aperta a calciatori e amanti del pallone con l’obiettivo di piantare fino a 5.000 alberi e risparmiare 2250 tonnellate di CO2. Inviteranno quindi calciatori, pubblico e tifosi a scendere in campo per segnare un gol decisivo per la salvaguardia dell’ambiente: piantare fino a 5.000 alberi e risparmiare 2250 tonnellate di CO2.

Le squadre della Serie A TIM hanno infatti deciso di sostenere la mission di AWorld: per ogni rete segnata, verranno messi a dimora 100 alberi.

L’attività vedrà il coinvolgimento attivo di tutti i sostenitori delle squadre della Serie A TIM, la presenza di striscioni e video negli stadi permetterà agli appassionati di scaricare l’App di AWorld e completare così il maggior numero di azioni sostenibili sulla piattaforma, partecipando alla challenge che in 3 giorni vuole raggiungere 100 mila azioni buone per il Pianeta. Per ogni 100 azioni individuali verrà piantato un albero.

AWorld e zeroCO2, inoltre, invitano tutti a partecipare a “ActNow Speak Up!”, iniziativa globale per sensibilizzare il pubblico sull’importanza nell’avere un ruolo attivo attraverso le piccole azioni quotidiane, e sostenuta anche da Lega Serie A e TIM.

