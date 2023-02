Azeitonas verdes, palmito e páprica defumada dão toque especial para galinhada

A tecnóloga em gastronomia Ruth de Cássia Magalhães, de Presidente Prudente (SP), ensina o passo a passo da receita. Galinhada é opção completa e saborosa para almoço de domingo

A tecnóloga em gastronomia Ruth de Cássia Magalhães, de Presidente Prudente (SP), ensina a preparar uma deliciosa receita de galinhada. Confira o passo a passo!

Ingredientes

1 kg de sobrecoxa de frango sem osso e sem pele

500 gramas de peito de frango sem osso e sem pele

2 cebolas cortadas em cubos pequenos

5 dentes de alho em cubos pequenos

300 gramas de cenoura em cubos

4 tomates ralados

50 gramas de azeitonas verdes sem caroço cortadas em rodela

1 lata de milho-verde escorrido

100 gramas de palmito

15 gramas de sal

10 gramas de páprica defumada

500 gramas de arroz cru

100 ml de óleo

Modo de preparo

Para fazer o “fundo de frango”, que é um caldo utilizado na receita, coloque em uma panela os ossos e peles do frango utilizado, uma cenoura, sal a gosto e cubra tudo com água. Depois ferva por 20 minutos, coe e reserve.

Em seguida, é preciso preparar o creme de cebola. Em uma panela, coloque um fio de óleo, frite a cebola e acrescente o tomate ralado. Feito isso, adicione uma concha do caldo de frango e deixe ferver por cinco minutos.

Coloque, em uma panela grande, o óleo e frite a cebola até dourar. Coloque o frango e não mexa, apenas tampe a panela.

‘Receita de Família’ ensina a preparar uma deliciosa Galinhada

Deixe o frango fritar um pouco, mexa e adicione a cenoura e um pouco do caldo de frango.

Após alguns minutos, adicione o restante dos ingredientes, com exceção do arroz.

Cozinhe por um tempo e, em seguida, abra a panela, adicione o arroz e acerte o sal.

Feito isso, acrescente aos poucos o caldo de frango até que o arroz fique mole. Quando chegar nessa consistência, coloque o creme de cebola e mexa.

Com o prato concluído, decore-o com palmitos, azeitonas e salsinha.

