azienda-agricola-colpita-da-numerosi-furti,-coldiretti-calabria-regala-un-trattore

Dopo l’ennesimo furto e danneggiamenti in azienda del 26 febbraio u.s. per un valore di oltre 200mila euro, l’imprenditrice Alessandra Paolini amministratrice dell’azienda “Doria srl” di Cassano all’Ionio (CS), aveva affermato di “sentirsi abbandonata” poiché nel mirino della criminalità. L’azienda era stata depauperata dell’indispensabile per andare avanti. Uno scempio. Un furto feroce. Un fortissimo shock . Che l’agricoltura abbia il cuore grande non è una novità. Questa volta però la cosa bella è che un gesto di grande solidarietà arriva coralmente dalla Coldiretti Calabria.

Coldiretti Calabria regala un trattore

Giovedì 6 aprile alle 12:00 a Cassano all’Ionio nel centro aziendale in contrada Doria –Mandria di Nola, la Coldiretti Calabria consegnerà all’azienda un trattore a parziale risarcimento dei furti subiti ma anche – come afferma Franco Aceto presidente di Coldiretti Calabria – “come segno concreto a non arrendersi, a continuare e ripartire perché i furti oltre al danno, rischiano di fiaccare la voglia di investire. Questi episodi – continua Aceto – vanno denunciati, denunciati, denunciati e la Coldiretti sarà sempre al fianco degli imprenditori”. Alla consegna del mezzo agricolo parteciperanno: Franco Aceto e Francesco Cosentini presidente e direttore Coldiretti Calabria, rappresentanti delle forze dell’ordine, titolari dell’azienda e agricoltori.

