Aziende italiane: aumentano gli investimenti in responsabilità sociale

L’Osservatorio Socialis ha da poco reso noti i dati del X Rapporto CSR sull’impegno sociale, economico e ambientale delle aziende in Italia. Nonostante le crisi legate alla pandemia e al conflitto in Ucraina, la responsabilità sociale dell’impresa rivela numeri in crescita. Il 96% delle aziende italiane, infatti, dichiara di aver speso quasi 300mila euro all’anno (282mila euro per l’esattezza) in attività di Corporate Social Responsibility (CSR): in totale 2 miliardi e 162 milioni di euro nel 2021. Contestualmente si registra un sensibile aumento del numero di aziende che ha già confermato il budget per il 2022 (65% rispetto al 40% del 2020), mentre si è ridotta la quota di imprese che ha annullato o ridotto il budget (27%) ed anche la quota che non lo aveva pianificato in anticipo (6%). Si percepisce, insomma, una riacquistata capacità di programmazione da parte delle nostre aziende, al di là delle dimensioni emergenziali.

Il Rapporto CSR, che è promosso dall’Osservatorio Socialis e realizzato dall’Istituto Ixè, viene pubblicato ogni due anni. Secondo la rilevazione è più che quintuplicato il valore assoluto degli investimenti in CSR delle aziende con più di 80 dipendenti in Italia (il campione rilevato è composto da 400 imprese) rispetto alla prima rilevazione del 2001, quando si spendevano circa 400 milioni di euro in attività CSR in Italia.

Roberto Orsi, Direttore dell’Osservatorio Socialis

“Sembra un paradosso, ma la crisi determinata dalla pandemia ha costretto le imprese a ripensare le proprie strategie, fissando come non rinunciabili le attività legate alle responsabilità sociali, economiche e ambientali – ha spiegato Roberto Orsi, direttore dell’Osservatorio Socialis –. Chi non vuole rimanere indietro deve spingere sempre di più sui valori della responsabilità sociale e adottarli ormai senza riserve, per stare meglio sul mercato in un mondo che cambia”. L’investimento medio in CSR delle aziende italiane registrato dal nuovo Rapporto dell’Osservatorio Socialis nel 2021 è salito a 282mila euro rispetto ai 241mila euro del 2019, con un incremento del 17%.

Si tratta di un trend ormai ventennale, che rivela una crescita del 22% solo negli ultimi due anni, nonostante l’emergenza Covid, e che coinvolge più del 96% delle aziende con più di 80 dipendenti in Italia (era il 92% nel 2019). Per quanto riguarda le aree e le modalità di investimento le aziende che fanno attività di CSR si concentrano soprattutto sulle iniziative interne all’azienda (50%), come quelle legate alla formazione del personale (33%), mentre il 40% delle aziende promuove iniziative dedicate al territorio nazionale e il 36% al territorio vicino alla propria azienda.

Quest’anno si registra anche un incremento delle azioni rivolte ai paesi esteri (21%), con investimenti e donazioni a favore di paesi lontani, più poveri o in difficoltà. I maggiori investimenti vengono dedicati ad azioni per diminuire l’impatto ambientale: il 40% investe per migliorare il risparmio energetico mentre il 38% delle aziende privilegia azioni di investimento nelle tecnologie innovative per limitare l’inquinamento e migliorare lo smaltimento dei rifiuti.

La CSR si conferma conveniente per le aziende che la praticano: secondo il 44% delle aziende intervistate porta ad un miglioramento della loro reputazione e per 4 aziende su 10 essa porta ad un miglioramento della motivazione del personale ed il conseguente miglioramento del clima interno. La rilevazione delle opinioni sulla CSR mostra poi che l’attenzione delle imprese e dei consumatori rimane alta: il 51% delle imprese intervistate ritiene che l’attenzione verso la CSR sia in crescita.

L’articolo Aziende italiane: aumentano gli investimenti in responsabilità sociale proviene da The Map Report.