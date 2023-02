azul-anuncia-voos-diretos-de-campinas-para-paris-a-partir-de-26-de-abril

Vendas serão abertas no site da companhia nesta quarta. Operação terá seis frequências semanais. Grupo de pessoas se posicionam em ponte próxima à torre Eiffel, principal ponto turístico de Paris

Michel Euler/AP

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), terá voos diretos para Paris, capital francesa, a partir do dia 26 de abril. A nova rota será operada pela Azul Linhas Aéreas e foi anunciada pela empresa nesta quarta-feira (15).

O terminal de Campinas é o principal hub da Azul no Brasil. O voo para a cidade da Europa, um dos destinos mais visitados no mundo por turistas, será feito no Airbus A350-900. As vendas serão abertas no site da companhia nesta quarta.

A operação terá seis frequências semanais. A aeronave, com capacidade para 334 clientes, vai decolar de Viracopos às 23h e terá chegada ao Aeroporto de Orly às 15h30, horário local. No sentido inverso, a saída é às 22h15 com desembarque em Campinas às 4h45.

Com a rota para Paris, o Aeroporto de Viracopos completa, agora, quatro destinos internacionais. Além dele, o terminal já opera voos diretos para Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e Lisboa, em Portugal.

A rota também foi anunciada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, na manhã desta quarta-feira, em seu perfil no Twitter.

O avião

De acordo com a companhia, a aeronave que fará o voo para Paris é recém-lançada e consome 20% menos combustível. Além disso, a “cabine é mais silenciosa, mais ampla, com janelas panorâmicas mais largas e maior espaço nos compartimentos de bagagem”.

VÍDEOS: saiba tudo sobre Campinas e Região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vito Califano