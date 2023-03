Podcast “Sons da Terra” traz curiosidades sobre espécie que é admirada pela beleza e canto. Azulão é a ave mais famosa do Brasil

Rudimar Cipriani

Azulão: o passarinho azul mais popular do Brasil

O último episódio da série sobre as aves mais populares do Brasil apresenta um protagonista pra lá de especial: o azulão (Cyanoloxia brissonii). Uma ave simbólica que chama atenção pelo colorido e pela beleza singular da voz.

O nome popular dessa ave é referente ao tom das penas do macho, já que a fêmea apresenta a plumagem castanha. De cor predominantemente azul, com partes contrastantes em tons metálicos, ele se destaca também por ter nuances em preto, e ainda um bico forte adaptado para se alimentar de grãos e sementes.

Mas diferente do que muitos pensam, essa ave não é parente de espécies como o bigodinho e caboclinhos. Na realidade ele pertence à família Cardinalidae, a mesma do sanhaçu-de-fogo e do tiê-de-bando.

O azulão gosta de viver em ambientes mais abertos e ensolarados como bordas de mata. É comum, na Caatinga, Cerrado e também pode ser encontrado em áreas de Mata Atlântica onde não tem uma floresta tão exuberante.

Você sabia que existe mais de uma espécie de azulão? Em nosso território, dois parentes próximos dele são encontrados: o azulinho (Cyanoloxia glaucocaerulea) e o azulão-da-amazônia (Cyanoloxia rothschildii). É possível diferenciar cada uma dessas espécies pelo canto e área de distribuição.

Nesse episódio do “Sons da Terra” os repórteres do Terra da Gente e o biólogo Luciano Lima trazem algumas curiosidades sobre essa espécie tão admirada do nosso país.

Conheça o podcast ‘Sons da Terra’ do Terra da Gente

Vittorio Rienzo