azzurri,-jeorginho-trionfa-in-campo-e-in-amore:-tutti-i-flirt-del-calciatore

Ecco come se la spassa il campione del Chelsea. A voler guardare, è molto gettonato e, in quanto a love story, non si ferma un momento.

Jorginho, centrocampista del Chelsea (Instagram)

Jorge Luiz Frello Filho, che tutti però chiamano Jorginho, è un calciatore brasiliano che milita nel Chelsea. Attualmente, come si sa, dopo essere stato convocato da Mancini, se la sta cavando molto bene anche nella nazionale.

Ricopre il suo ruolo in maniera esemplare, ed è considerato come uno dei migliori, al momento. Grazie alla maglia del Napoli ha vinto la Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Nel 2018, quindi, è arrivato nella squadra inglese. Anche in questo caso, il giovane sportivo ha ottenuto delle vittorie importanti. Fino, quindi, ad arrivare alla chiusura in bellezza della partita contro la Spagna.

Per gli appassionati di calcio, in effetti, ieri è stata una serata memorabile. Il centrocampista ha fatto esaltare gli spettatori, segnando il goal decisivo che permetterà all’Italia di andare in finale dopo tanto tempo. Sì, perché erano ben nove anni che non succedeva.

Il suo talento ormai non è più un mistero, poiché, nel corso del tempo, ha regalato grandi soddisfazioni ai tifosi. Tuttavia, non tutti potrebbero conoscere la sua tumultuosa vita privata che spesso e volentieri è stata spiattellata sulle pagine di gossip. Non si direbbe che il Professore sia di certo un tipo molto tranquillino.

Il campione brasiliano ha successo con il calcio e con le donne

Jorginho, i fans più attenti lo sapranno, ha avuto una love story con Natalia Leteri. I due, quindi, si sono conosciuti quando lui giocava nel Hellas Verona e si sono sposati nel 2017. La relazione faceva ben sperare dato che sono stati insieme otto anni e hanno messo al mondo due bambini, Victoria e Alicia.

Gli Azzurri esultano per la vittoria contro la Spagna (Instagram)

Invece, è stato un matrimonio flash della durata di appena circa due anni. Così, i coniugi si sono separati in gran segreto nel 2019. Archiviata la storia con Natalia, però, non ha proprio perso tempo. Infatti, a breve ha incontrato Catherine Harding, cantante irlandese che ha partecipato a The Voice.

Lei era già una vecchia conoscenza dei tabloid, poiché in passato era stata fidanzata con l’affascinante attore americano Jude Law. Anche da lei, per la cronaca, ha avuto un figlio che hanno chiamato Jax. Ma Jorginho, per la gioia delle riviste di gossip, non sta buono un momento.

In questo ultimo periodo si dice che il 29enne abbia o abbia avuto una tresca con Elisa Scalcon che, per la precisione fa la traduttrice del Chelsea.