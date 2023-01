Babá é indiciada por furtar joias de ouro de casa de empresária em Mossoró

Mulher de 25 anos confessou crime em depoimento à Polícia Civil. Joias são de ouro 18 quilates e babá havia sido contratada para trabalhar por três dias na casa. Babá foi indiciada por furto de jóias em Mossoró

Uma babá foi indiciada pelo crime de furto qualificado por furtar joias de ouro da casa de uma empresária em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte, na qual ela estava trabalhando.

A mulher confessou o crime à Polícia Civil em depoimento na sexta-feira passada (27), quando prestou depoimento após intimação. Por não ter sido flagrante, a babá vai responder em liberdade.

O crime aconteceu em dezembro do ano passado no bairro Nova Betânia. A mulher tinha sido contratada para trabalhar como babá durante três dias na residência da empresária.

De acordo com a Polícia Civil, a babá dormiu no quarto onde estavam as joias no dia 27 de dezembro.

Dias depois, a dona de casa percebeu a ausência da joias – que são de ouro 18 quilates – e procurou a babá para saber se ela tinha visto.

A babá então bloqueou a empresária num aplicativo de mensagens. A patroa então decidiu abrir um boletim de ocorrência no dia 12 de janeiro.

As investigações, segundo a Polícia Civil, apontaram que a babá realmente era a suspeita de ter furtado o material. A mulher, que tem 25 anos, confessou o crime em depoimento.

Com o inquérito concluído, o caso será encaminhado à Justiça, que vai decidir por pedir ou não a prisão da suspeita.

