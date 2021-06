babbel-live:-come-funzionano-le-lezioni-private-di-lingue

Abbiamo testato il nuovo servizio della più celebre app per l’apprendimento delle lingue straniere

Già prima che la pandemia svelasse le suggestioni della didattica a distanza, chi voleva studiare una lingua straniera si stava abituando all’idea di farlo via Skype (o Zoom). Prendere lezioni online invece che di persona permette di farlo con un docente madrelingua, a prezzi concorrenziali, e soprattutto di potersi organizzare secondo orari e convenienze. Che il metodo funzioni lo dimostra il fatto che da qualche settimana anche Babbel, l’app per lo studio delle lingue, ha deciso di proporre la possibilità di studiare online con un docente, segno che sempre di più in futuro chi vorrà imparare una lingua potrà farlo comodamente da casa. Il servizio si chiama Babbel Live e prevede lezioni in piccoli gruppi. Lo abbiamo provato.

Come funziona Babbel Live

Per prima cosa ci si iscrive a Babbel, poi si sottoscrive un abbonamento di minimo 5 lezioni al mese (80 €). Ma prevedibilmente più lezioni si acquistano, più si risparmia: 10 lezioni al mese vengono 140 euro, 20 invece 240 euro, cioè 12 euro a lezione. A oggi, con Babbel Live si possono imparare inglese, tedesco, spagnolo e francese. Una volta iscritti si accede a un catalogo dove le lezioni appaiono divise per docenti, orari, livello di conoscenza e argomenti di studio: quando scatta l’ora della lezione scelta, il docente pubblica un link Zoom a cui possono accedere solo coloro che si sono iscritti. Si può seguire la lezione sia da computer che da smartphone (ma deve essere presente l’app Zoom).

I vantaggi di Babbel Live

Babbel ha selezionato i docenti in modo che rispondessero ad alcuni standard di competenza; con le lezioni che si procacciano online non sempre è così: va a fortuna. Ma chiunque si sia avvicinato allo studio di una lingua straniera sa che non basta conoscerla per insegnarla. Anche la possibilità di scegliere lezioni secondo l’argomento è inedita e utile: c’è chi ha bisogno di rinforzare alcuni concetti, chi altri. Poi i prezzi: non sono molto più bassi di quelli che si trovano online, vero, ma in questo caso la qualità degli insegnanti è garantita e chi si iscrive ottiene alcuni mesi di abbonamento agli altri servizi di Babbel. Infine, l’idea di studiare in piccoli gruppi piuttosto che da soli ha i suoi pro: ascoltare qualcuno che ripete una frase e correggerlo a mente è un esercizio più utile di quanto si creda, anche se a volte sembra che ci rallenti nell’apprendimento. Ma se così fosse che senso avrebbe andare a scuola?

I limiti di Babbel live

Chi va di fretta potrebbe non apprezzare di ritrovarsi in una piccola classe, dove non è detto che tutti gli studenti siano allo stesso livello linguistico. C’è sempre qualcuno che bara e si pone un livello più alto del suo e il test di ingresso di Babbel Live non è particolarmente sofisticato su questo. Inoltre la possibilità di cambiare spesso insegnante, privilegiando gli orari più giusti per noi o un argomento che ci interessa, vanifica la possibilità di vederci assegnati esercizi da fare dopo la lezione. È vero che gli adulti non li amano, ma anche i compiti a casa servono nell’apprendimento di una lingua. Certo, c’è sempre l’app di Babbel con i suoi esercizi interattivi. Ma sarebbe utile che i docenti suggerissero agli studenti a fine lezione quale modulo ripassare.

In conclusione

Chi cerca un corso di lingue online con insegnanti certificati, senza svenarsi e senza troppi sbattimenti deve assolutamente provarlo (tra l’altro la prima lezione è gratis). Ma chi pensa di imparare una lingua semplicemente affidandosi a una serie di lezioni online forse farebbe meglio a rivedere i suoi obiettivi. Babbel Live è un’ottima cosa, ma ancora più lo è l’idea che una lingua non si impara semplicemente a lezione, ma soprattutto attraverso letture e visioni e una curiosità che deve essere prima di tutto culturale. Non a caso lo stesso Babbel presto proporrà anche video, giochi, storie e brevi e pillole di cultura da affiancare alle lezioni online con i docenti.