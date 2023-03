baby-gang-a-civitanova:-la-maxi-rissa-immortalata-in-un-video

Civitanova Marche (Macerata) – Spunta un video sulla guerriglia urbana di sabato in centro a Civitanova, dove corso Dalmazia è stato trasformato in un campo di battaglia tra bande di giovanissimi.

Sono le 18.30 quando scoppia il finimondo a ridosso della ‘Pizzeria Centro’. Lì accanto c’è la profumeria ‘Bottega Malatini’ con il titolare aggredito e picchiato per aver cercato di fermare un pestaggio.

Commercianti e passanti si sono rifugiati nei negozi per sottrassi alla violenza, mentre andava in scena l’ennesima dimostrazione della legge del branco che da tempo regna a Civitanova, in certi orari e in certe zone.

Diversi i giovanissimi che si sono picchiati menando le mani e armati con le cinghie delle cinture dei pantaloni, qualcuno spruzzando anche spray al peperoncino. Un caos sul quale stanno indagando i carabinieri, sul posto con il supporto di agenti del commissariato e della polizia municipale.

